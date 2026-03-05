Fortalecen protección de infancias mediante convenio con UNICEF

El Gobierno de Nuevo León firmó este jueves un convenio de colaboración con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), con el fin de garantizar la protección social y los derechos de las infancias y juventudes del Estado.

El acuerdo suscrito por los titulares tanto de la Secretaría de Igualdad, Martha Herrera; y el representante del organismo con sede en México, Fernando Carrera; también permitirá colaborar en el marco de la Copa Mundial FIFA 2026, al promover entornos seguros y libres de violencia.

Se contó con la presencia del gobernador del Estado, Samuel Alejandro García Sepúlveda, así como de la titular AMAR a Nuevo León, Mariana Rodríguez Cantú, quienes fungieron como testigos de honor en este pacto.

Invierte más de $23,000 millones en beneficio a infancias de Nuevo León

El gobernador Samuel García, aseguró que la alianza establecida con UNICEF representa un compromiso para consolidar políticas públicas y resultados que aseguren el bienestar, la protección y el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.

“No hay duda alguna que Nuevo León hoy es primer lugar en todo, pero en este tema sí estamos años luz del segundo lugar. No hay un Estado que haya invertido tanto dinero en las niños y niños. Para que se den una idea, llevamos 4 años de Gobierno y ya duplicamos lo que invirtió el sexenio anterior en 6 años, es muy probable como en muchos rubros que vamos a triplicar en recurso”, expresó el Mandatario estatal.

García Sepúlveda aseguró que invirtió $23 mil millones de pesos durante su administración, más del doble de lo invertido por el sexenio anterior.

“El tema de primera infancia sí decirles está garantizada. Está el dinero etiquetado, ahorita estaba leyendo, creo que Martha también lo dijo, 23 mil millones de pesos llevamos en 4 años. El Gobierno anterior en 6 años solamente invirtió 11 mil. Ya llevamos más del doble en solo 4 años.

Por su parte, Mariana Rodríguez resaltó que esta colaboración permitirá fortalecer las acciones, abrir nuevas oportunidades y para que los menores crezcan acompañados y con acceso a sus derechos.

“Lo que queremos es que los niños tengan todas sus necesidades básicas cubiertas, que tengan acceso a la educación, acceso a la salud, acceso a una vivienda digna y esto es lo que busca este programa de trabajo infantil Me emociona mucho que ahora sí Nuevo León dé este paso y se firme este convenio, que también el Gobierno de México lo haga. Quiero que a través de ustedes hacer la invitación a otros estados si quieren alguna política pública que hayamos implementado en Nuevo León, conocerla o también replicarla en sus estados, pues es muy importante como lo es la política pública del cáncer infantil."

Destacan colaboración mutua para mejorar condiciones de vida

Durante la celebración de firma de convenio, la secretaria de Igualdad e Inclusión, Martha Herrera, destacó que este acuerdo fortalece la colaboración mutua para lograr mejores condiciones de vida y oportunidades las niñas, niños y adolescentes.

“Contamos con más de cuarenta programas en trece dependencias, trabajando de forma transversal. Y el presupuesto destinado a las infancias de Nuevo León se ha duplicado”, destacó.

Además, destacó que el convenio invita a reflexionar sobre las desigualdades que viven los menores.

Por su parte, el representante de UNICEF reconoció la visión del estado al señalar que Nuevo León demuestra liderazgo nacional al colocar este sector como prioridad en su agenda pública.

"La colaboración en el marco del Mundial FIFA 2026, será una oportunidad para impulsar acciones de prevención y atención a las violencias que sufre la infancia y la adolescencia”.

El convenio contempla una colaboración para fomentar la educación en áreas como ciencias, tecnología e ingeniería, además de mejorar los servicios de agua, saneamiento e higiene en las escuelas.

Por su parte, la UNICEF abrirá una oficina en Nuevo León, lo que permitirá acompañar de manera cercana las acciones impulsadas por el estado.

