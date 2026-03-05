Podcast
Reporte Ciudadano
jesus_elizondo_morena_948cda29ce
Nuevo León

Proponen licencia para cuidar a familiares enfermos

Las personas servidoras públicas pueden solicitar una licencia laboral para atender a familiares directos que enfrenten enfermedades graves

  • 05
  • Marzo
    2026

El diputado local de Morena, Jesús Elizondo, presentó una iniciativa de reforma a la Ley del Servicio Civil del Estado de Nuevo León para crear una licencia temporal que permita a trabajadores del gobierno estatal ausentarse de sus labores para cuidar a familiares enfermos.

La propuesta contempla incorporar el artículo 24 Bis 8 a la legislación y plantea que las personas servidoras públicas puedan solicitar una licencia laboral para atender a familiares directos que enfrenten enfermedades graves, discapacidad o condiciones de dependencia.

“El Estado debe ser ejemplo de responsabilidad social. No podemos exigir productividad a los trabajadores cuando enfrentan situaciones familiares críticas sin ofrecerles herramientas legales para atenderlas.

“Esta reforma busca reconocer el valor social del cuidado y construir una administración pública más humana, solidaria y sensible con las realidades familiares de sus trabajadores”, dijo el diputado Jesús Elizondo.

También se establece que las personas servidoras públicas podrán acceder a licencias de hasta 30 días naturales al año, garantizando la conservación de su empleo durante el periodo de ausencia.


