Acerca Manuel Guerra la 'Mesa por la Paz' a colonias de García

El Gobierno Municipal de García, encabezado por el alcalde Manuel Guerra Cavazos, puso en marcha el programa “Recorridos por la Paz”, una ambiciosa estrategia de proximidad social y seguridad coordinada entre los tres niveles de gobierno.

El despliegue, que inició formalmente en el sector Hacienda del Renacimiento, busca recuperar el tejido social mediante la presencia directa de las autoridades en las colonias del municipio.

Durante el arranque, Guerra Cavazos destacó que este esfuerzo cuenta con el respaldo fundamental de la Secretaría de Gobernación, a través de la Mesa de Construcción de Paz, y de la Secretaría de Bienestar. El edil enfatizó que el objetivo principal es transformar las zonas que históricamente padecieron abandono institucional.

En este operativo participan corporaciones de seguridad de élite, incluyendo a la Guardia Nacional y Fuerza Civil, en conjunto con policías municipales de la región y el sistema C4.

Sin embargo, el programa se distingue por su enfoque integral, sumando a instancias como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el DIF, Protección Civil y áreas operativas encargadas de alumbrado público, limpieza y bacheo.

El alcalde subrayó que el personal municipal y federal realizará visitas casa por casa para escuchar las demandas de la ciudadanía y acercar los programas sociales a quienes más lo necesitan.

Según informó el munícipe, este enfoque preventivo ha contribuido a una reducción cercana al 70 por ciento en los delitos de alto impacto en el municipio.

"Estamos recuperando polígonos que durante años estuvieron en el olvido", afirmó Guerra Cavazos, señalando que estas acciones se alinean con la estrategia nacional impulsada por la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, la cual privilegia la atención directa y la prevención.

Además de la vigilancia, la intervención incluye mejoras urbanas visibles como la rehabilitación de espacios públicos y la creación de murales comunitarios con apoyo de las áreas de Cultura y Turismo.

Finalmente, el alcalde anunció que este modelo de trabajo se replicará en municipios vecinos como Santa Catarina y Salinas Victoria para fortalecer la tranquilidad en toda la zona metropolitana.





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