Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
supervisan_morriel_lineas_4_6_metrorrey_0d3ef582a6
Nuevo León

Supervisan primer monorriel de las líneas 4 y 6 del Metrorrey

El mandatario estatal señaló que Nuevo León le apostó a duplicar en cinco años, la construcción del metro realizada en pasadas administraciones

  • 07
  • Marzo
    2026

El gobernador Samuel García y la titular AMAR a Nuevo León, Mariana Rodríguez supervisaron este sábado los patios y talleres para las Líneas 4 y 6 del Metro.

supervisan-monorriel-lineas-4-6-metrorrey.jpg

El mandatario estatal señaló que Nuevo León le apostó a duplicar en cinco años, la construcción del metro realizada en pasadas administraciones.

“En cuatro años vamos a hacer más Metro que en 40. A la vieja política, Se les olvidó la movilidad del Estado. Tuvimos que llegar y en cuatro años duplicar el Metro. En cuatro años quintuplicar los TransMetros y en cuatro años renovar todos los camiones, 4 mil nuevos”, agregó.

supervisan-monorriel-lineas-4-6-metrorrey.jpg

En su intervención, Mariana Rodríguez agradeció el trabajo de las más de cinco mil personas que diariamente ponen su empeño, esfuerzo y conocimiento para esta obra emblemática y sin precedentes.

“Gracias a todo el equipo de Metrorrey, de Movilidad, que trabajan día y noche, día y noche para tener la movilidad que siempre debimos tener”, dijo.

Aseguró que esta construcción sería de ayuda para los habitantes de la entidad.

“Esta obra es algo que nos va a ayudar muchísimo. La movilidad del futuro es la movilidad masiva, el transporte público”, apuntó.

“Se están haciendo muchísimas cosas, desde los camiones verdes, más de 4 mil camiones que ya están funcionando hoy, las líneas del Metro y aquí, como les dije, personalmente les quiero agradecer su tiempo, su esfuerzo”, puntualizó.

supervisan-monorriel-lineas-4-6-metrorrey.jpg

En este recorrido, Samuel García y Mariana Rodríguez develaron uno de los monorrieles en la primera trabe de estacionamiento en los Patios y Talleres.

Patios y Talleres tendrán mantenimiento mayor

El director de Metrorrey, Abraham Vargas aseguró que a estos espacios se les dará mantenimiento mayor y menor a los trenes del Metro.

Explicó que las funciones de la subestación eléctrica alimentadora desde la cual, en conjunto con la subestación eléctrica alimentadora que se encuentra en la Y Griega, son las encargadas de dar la energía para el funcionamiento de la línea.

supervisan-monorriel-lineas-4-6-metrorrey.jpg

Detalló que este tres se sujeta a las trabes de rodadura que cuenta con múltiples neumáticos que se abrazan a la viga para que el tren circule con seguridad.

 

 

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

image00001_2_945c746d49
Supervisan obras en Distrito Infantil de Nuevo León
EH_FOTO_VERTICAL_61_144e02dd62
Mujeres 'ganan terreno' en sector inmobiliario de Nuevo León
inauguran_banco_base_aula_aeroportuaria_abe49b9fd5
Inaugura Igualdad Aula Tecnológica en La Alianza
publicidad

Últimas Noticias

AP_26067764103971_b788e43c17
Milan vence 1-0 al Inter y se queda con el Derby della Madonnina
Whats_App_Image_2026_03_08_at_4_06_19_PM_2_761a49f07e
Instalan mesas de trabajo para impulsar competitividad en turismo
EH_FOTO_VERTICAL_13_2d56fcc8c1
¿Quién es Mojtaba Khamenei? Próximo líder supremo de Irán
publicidad

Más Vistas

deportes_mikel_arriola_8b13dc7097
México buscará ser sede del Mundial de Clubes 2029: Mikel Arriola
fiscalia_tanda_d97ad45fd7
Identifica Fiscalía a responsables de fraude por tanda millonaria
inter_armamanto_eua_b5d193d85f
'Estados Unidos podría perder guerra con Irán': dice analista
publicidad
×