Nuevo León

¡Vivan los novios! 350 parejas se unen en matrimonio en Monterrey

Durante el evento, el Adrián de la Garza destacó que esta unión formal otorga garantías jurídicas fundamentales para las familias regias. 

  • 10
  • Marzo
    2026

Con el objetivo de fortalecer el tejido social y la unidad familiar, el municipio  de Monterrey, a través del DIF municipal, encabezó el evento donde 350 parejas contrajeron matrimonio civil. 

La ceremonia fue presidida por el alcalde Adrián de la Garza y su esposa, Gaby Oyervides, presidenta del DIF, quienes atestiguaron el "sí, acepto" de los contrayentes.

Durante el evento, el munícipe destacó que esta unión formal otorga garantías jurídicas fundamentales para las familias regias.

"Estamos formalizando una situación jurídica que genera certidumbre legal para estas parejas. El objetivo principal del DIF Monterrey es realizar acciones que fortalezcan el entorno familiar, la sana convivencia y el desarrollo integral, que es la base de nuestra sociedad", señaló el edil.

De la Garza y Oyervides compartieron la felicidad de los recién casados, destacando historias como la de Anahí, ganadora de un vestido de novia, y Linda, quien tuvo el honor de portar el vestido de bodas original de la propia Presidenta del DIF Monterrey.

"No me lo creía cuando me llamaron, me dijeron que podía escoger el que yo quisiera y este fue el elegido", relató Anahí emocionada. 

Tras el brindis de honor, el alcalde regio exhortó a los nuevos esposos a construir hogares sólidos.

"Sean matrimonios unidos que den certeza y desarrollo al ambiente familiar; esto es vital para la evolución y el fortalecimiento de nuestra ciudad".

TRAS 10 AÑOS, LUCERO Y ERIK CONSOLIDAN SU AMOR FRENTE A SUS HIJOS

Después de una década de vida compartida, Lucero Díaz y Erik Sánchez decidieron dar el paso definitivo este 10 de marzo al contraer matrimonio civil. Motivados por el deseo de ser un ejemplo para sus tres hijos, la pareja formalizó su unión en una ceremonia que describieron como el inicio de una nueva etapa.

“Estamos muy felices porque siempre quisimos este momento. Ahora, si Dios quiere, el siguiente paso es la iglesia para que nuestros hijos nos vean ahí, en la foto, y tengan esa motivación de hacer las cosas bien”, expresó Lucero.

El camino no ha sido sencillo; Erik reconoce que, como toda pareja, han enfrentado altibajos, pero la comunicación y la fe han sido sus pilares. 

“Hablando se entiende la gente y hemos salido adelante. Ella sabe que es el amor de mi vida; la amo mucho”, confesó emocionado tras el "sí, acepto".


