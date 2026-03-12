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Tamaulipas

Impulsa Protección Civil trabajo conjunto con grupos voluntarios

Protección Civil en Matamoros adviertió sobre el aumento de accidentes de repartidores de comida por app, instando a extremar precauciones

  • 12
  • Marzo
    2026

El coordinador de Protección Civil en Matamoros, Humberto Salazar, advirtió sobre el incremento de accidentes en motociclistas que trabajan en el reparto de comida por aplicación, por lo que hizo un llamado a extremar precauciones para evitar incidentes durante el próximo periodo vacacional de Semana Santa. 

El funcionario señaló que con frecuencia se observa a repartidores utilizando el teléfono celular mientras conducen para revisar pedidos o rutas, lo que aumenta el riesgo de accidentes en las vialidades.

Aunque reconoció que se trata de un medio de trabajo para muchas personas, subrayó que la seguridad debe ser prioritaria para evitar tragedias. 

Salazar informó que, como parte de las acciones preventivas, se reunió con distintos grupos voluntarios de auxilio en Matamoros, con quienes se coordinarán labores durante el operativo de Semana Santa para salvaguardar la integridad de la población. 

Explicó que en estas acciones participarán alrededor de 350 voluntarios, quienes trabajarán en coordinación con Protección Civil para brindar apoyo como paramédicos y rescatistas, además de instalar campamentos de auxilio en puntos estratégicos, principalmente en la carretera hacia Playa Bagdad, uno de los destinos con mayor afluencia durante estas fechas. 

Asimismo, reiteró el llamado a los conductores a manejar con precaución y evitar distracciones al volante para prevenir accidentes.


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