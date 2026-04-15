Gobernador reconoce a campeones del World Challenge 2026

Con el fin de continuar apoyando el deporte en el Estado, el gobernador Samuel García Sepúlveda reconoció a los jóvenes atletas participantes del Educational Football Program del World Challenge 2026 Fundación Real Madrid, en España.

“Felicitar también a los entrenadores a los coaches, qué bueno que ponen el nombre nuevo en alto y que seamos también el primer lugar en el fútbol en esta copa”

Delegación logra primer lugar internacional

Un total de 12 jóvenes, 9 hombres y 3 mujeres de entre 13 y 14 años, residentes de ocho municipios del área metropolitana, trajeron a Nuevo León la copa de primer lugar, ganando la competencia con más de 20 países participantes de la categoría U14.

Los pequeños explicaron sus experiencias al gobernador, desde cómo se vivían los entrenamientos previos al torneo amistoso, hasta cómo fue viajar en avión.

Destacan formación en valores y educación

Por su parte, la exsecretaria de Igualdad e Inclusión, Martha Herrera, reconoció el compromiso de los jóvenes, para lograr el campeonato.

“Muy orgullosa de que tantos jóvenes, aquí tenemos un equipo que participó en torno de barrio en todos los demás torneos que hemos tenido, que participan en el fútbol, programa que tiene que ver con valores, que tiene que ver con educación, que tiene que ver con lo deportivo. Esa combinación de los chavos sigan estudiando, que sigan viendo qué carreras van a estudiar en la prepa y todo lo que siempre hemos promovido, al mismo tiempo que busquen el deporte”

Finalmente, el mandatario estatal mencionó que los atletas seguirán siendo reconocidos con becas y pases para el primer partido del mundial.





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