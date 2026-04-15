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Infantino insiste: Irán estará en Mundial pese a guerra con EUA

El director deportivo se reunió con la selección nacional de Irán en Antalya, Turquía, hace dos semanas y dijo el miércoles que quedó impresionado

  • 15
  • Abril
    2026

A pesar del conflicto bélico protagonizado con Estados Unidos, el presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), Gianni Infantino, afirmó que el Mundial 2026 contará con la participación de Irán.

Durante una entrevista, Infantino señaló que es importante que Irán participe en la justa mundialista.

"El equipo iraní viene con toda seguridad, sí. Esperamos que para entonces, por supuesto, la situación sea una pacífica. Como dije, eso sin duda ayudaría. Pero Irán tiene que venir. Por supuesto, representa a su pueblo. Se han clasificado. Los jugadores quieren jugar", afirmó Infantino.

Irán seleccion

El director deportivo se reunió con la selección nacional de Irán en Antalya, Turquía, hace dos semanas y dijo el miércoles que quedó impresionado.

"Fui a verlos. En realidad también son un equipo bastante bueno. Y de verdad quieren jugar y deberían jugar. El deporte debería estar fuera de la política ahora", comentó Infantino.

Reconoció que no siempre es posible lograr la separación entre el deporte y la política.

“Está bien, no vivimos en la luna, vivimos en el planeta Tierra. Pero ya sabes, si no hay nadie más que crea en construir puentes y en mantenerlos, ya sabes, intactos y unidos, bueno, nosotros estamos haciendo ese trabajo”, expresó Infantino.

Estados Unidos será coanfitrión del Mundial junto con Canadá y México.

Irán tiene programado disputar dos partidos de la fase de grupos en Inglewood, California, y otro en Seattle.

Mantiene Irán petición de jugar partidos del Mundial en México

Luego de que se anunciara el alto al fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Israel contra Irán, la federación de fútbol de ese país reiteró que mantiene su postura de trasladar sus partidos en la Copa del Mundo.

Casi un mes después de que se pidió a FIFA el cambio para que los encuentros se pasen de Estados Unidos a México, debido a la tensión entre los gobiernos de ambos países, el ministro de Deportes de Irán comentó que, una vez que reciban respuesta, tomarán una decisión sobre participar o no en la justa.

Aquí te presentamos la nota completa: Mantiene Irán petición de jugar partidos del Mundial en México


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