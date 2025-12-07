Gobierno Estatal acuerda proteger Río Santa Catarina

El Gobierno del Estado junto con el colectivo "Un Río en el Río" acordaron colaborar en labores para proteger el Río Santa Catarina.

Luego de celebrar una audiencia pública de más de tres horas y moderada por la Secretaría de Participación Ciudadana, se llegó a los siguientes acuerdos:

La Secretaría del Medio Ambiente convocará colectivo a tener una mesa de trabajo el próximo 14 de enero de 2026 para establecer mecanismo de participación ciudadana.

La Secretaría de Movilidad buscará instalar un Consejo Consultivo Ciudadano para monitorear obras en el causce del Río Santa Catarina.

Elaborarán un oficio para solicitar el estudio actualizado de riesgo hidrometeorológico ante CENAPRED para la Línea 4, el Circuito 1, Puente ISSSTE, Puente Obispado y el Parque Lineal.

Además, entregará la evidencia completa del cumplimiento de los términos y condicionantes establecidos en la Manifestación de Impacto Ambiental.

La representante del colectivo, Yeminá Samaniego, , manifestó su satisfacción con los acuerdos alcanzados.

“(Me pareció) muy bueno, primero por la apertura de las autoridades, el apoyo de la Secretaría de Participación Ciiudadana, la oportunidad de que un grupo de la sociedad civil pueda solicitar acuerdos con las autoridades y tenga apoyo”, expresó la líder.

En tanto, la directora de Implementación de Instrumentos y Mecanismos de Participación Ciudadana destacó la colaboración con el colectivo.

“Esta audiencia representa un acto histórico que deja el precedente donde una Audiencia Pública tiene una finalidad colectiva, positiva y sobre todo con un bien común”, expresó García.





