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Nuevo León

Impulsa NL estrategia laboral para repatriados con la OIM

Desde 2021, se crearon políticas de atención y oportunidades; el centro especializado abrió en 2022 y ha atendido a más de 18 mil personas

  • 21
  • Mayo
    2026

Con el objetivo de fortalecer la inclusión laboral y facilitar la reintegración de personas mexicanas en situación de retorno, el secretario de Igualdad e Inclusión de Nuevo León, Félix Arratia Cruz, presentó el Plan de Inclusión Laboral para Personas Mexicanas Retornadas en Nuevo León, en coordinación con la Organización Internacional para las Migraciones. 

La estrategia busca generar herramientas y mecanismos que promuevan procesos más humanos, accesibles y con enfoque de derechos para las personas repatriadas. 

Arratia Cruz destacó que Nuevo León se ha consolidado como un punto estratégico dentro de las rutas migratorias y, actualmente, también como un espacio de estadía para personas retornadas provenientes tanto de otras entidades del país como de naciones latinoamericanas. 

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Señaló que desde el inicio de la administración estatal en 2021 se identificó la necesidad de construir políticas públicas enfocadas no solo en la atención humanitaria, sino también en la generación de oportunidades laborales dignas. 

El funcionario resaltó además la creación del Espacio de Igualdad e Inclusión para Personas Migrantes, Refugiadas, Retornadas y Desplazadas, impulsado por el gobierno encabezado por Samuel García. 

Indicó que este centro, inaugurado en 2022, ha brindado atención integral a más de 18 mil personas de 54 nacionalidades hasta abril de 2026, ofreciendo acompañamiento, orientación y vinculación con oportunidades laborales y distintas instituciones gubernamentales. 

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“Nuevo León tiene las puertas abiertas para todas y todos. Estamos impulsando mecanismos que permitan la inclusión laboral y social de las personas, para que puedan construir alternativas de vida dignas y alejadas de contextos de vulnerabilidad”, expresó. 

Por su parte, Dana Graber Ladek destacó la importancia de articular esfuerzos institucionales para fortalecer la reintegración laboral de personas retornadas en México. 

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En la jornada también participaron autoridades estatales y especialistas en movilidad humana, además de realizarse el conversatorio “Retos, buenas prácticas y aprendizajes para la atención de personas migrantes y mexicanas en retorno”, así como la presentación de una guía operativa elaborada por consultoras de la OIM para apoyar la reintegración laboral de esta población.


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