Belinda se despide de México para grabar serie en España

“Adiós, México. Por un tiempo, me da melancolía cambiar de país por un tiempo, pero a la vez emoción de vivir esta nueva aventura en España. Carlota es un gran proyecto para mí. La última emperatriz de México”, escribió en sus historias.

Horas después de que la actriz y cantante compartiera que comenzaría un nuevo proyecto, se reveló la primera fotografía del elenco de Carlota, serie producida por Sony Pictures que retratará la vida de Carlota de Hasburgo, la única emperatriz que tuvo México.

La imagen también fue compartida por la cuenta de Prensa Dana, donde algunos usuarios expresaron sus mejores deseos para Belinda como protagónica del proyecto.

“Hace más de 2 años que soñaba con este proyecto, y hubo momentos en los que pensé que no pasaría. Hoy es una realidad”, escribió al inicio de una publicación en Instagram.

“Voy a interpretar a Carlota, la última emperatriz de México, en la nueva serie de Sony, y no tengo palabras para describir lo que significa para mí”.

La serie constará de 10 episodios en los que se mostrarán los desafíos que enfrentó la emperatriz en el país y su historia de amor con Maximiliano de Habsburgo. Además, algunos medios han señalado que las grabaciones no solo se limitarán a España, sino que también abarcarán Colombia.

