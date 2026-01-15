Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
escena_belinda_59f0bc6b47
Escena

Belinda se despide de México para grabar serie en España

La actriz anunció su viaje para protagonizar Carlota, serie de Sony sobre la vida de la última emperatriz de México, con grabaciones también en Colombia

  • 15
  • Enero
    2026

“Adiós, México. Por un tiempo, me da melancolía cambiar de país por un tiempo, pero a la vez emoción de vivir esta nueva aventura en España. Carlota es un gran proyecto para mí. La última emperatriz de México”, escribió en sus historias.

Horas después de que la actriz y cantante compartiera que comenzaría un nuevo proyecto, se reveló la primera fotografía del elenco de Carlota, serie producida por Sony Pictures que retratará la vida de Carlota de Hasburgo, la única emperatriz que tuvo México.

La imagen también fue compartida por la cuenta de Prensa Dana, donde algunos usuarios expresaron sus mejores deseos para Belinda como protagónica del proyecto.

“Hace más de 2 años que soñaba con este proyecto, y hubo momentos en los que pensé que no pasaría. Hoy es una realidad”, escribió al inicio de una publicación en Instagram.

“Voy a interpretar a Carlota, la última emperatriz de México, en la nueva serie de Sony, y no tengo palabras para describir lo que significa para mí”.

La serie constará de 10 episodios en los que se mostrarán los desafíos que enfrentó la emperatriz en el país y su historia de amor con Maximiliano de Habsburgo. Además, algunos medios han señalado que las grabaciones no solo se limitarán a España, sino que también abarcarán Colombia.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

inegi_transporte_urbano_monterrey_6a736f3375
Sube 9.7% uso del Metro y Transmetro en Nuevo León en 2025: Inegi
mexicano_muerte_ice_atlanta_eabd29c7b0
México exige esclarecer muerte de migrante bajo custodia del ICE
lquida_general_motors_trabajadores_eaf9e8ee0a
Liquida General Motors a 1,900 trabajadores en Ramos Arizpe
publicidad

Últimas Noticias

UANL_20_b54dac9151
Suscriben acuerdo UANL y Poder Judicial para fortalecer sistema
20260116_093011_0_31bb86fe68
Recomienda dermatólogo extremar cuidados en piel durante invierno
edificio_de_coahuila_2026_b47e43533a
Se otorgan 200 vacantes de trabajo en Ramos Arizpe
publicidad

Más Vistas

ghrsh_1835f319fc
Promueve Jesús Nava campañas de deshierbe en escuelas de Sant
abuso_aseguradoras_hospital_33d00777b1
Verán la luz en febrero los candados a las aseguradoras
reunion_trump_machado_1f7745d6c0
Afirma que Trump está comprometido con libertad de Venezuela
publicidad
×