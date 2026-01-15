Juárez estrena Espacio de Unidad con skatepark y auditorio

Como parte del compromiso por recuperar y dignificar los espacios públicos en Juárez, el alcalde Félix Arratia Cruz inauguró el Espacio de Unidad Santa Isabel, un proyecto que beneficiará a más de 5 mil habitantes de la zona.

Este nuevo punto de encuentro se convierte en el primero del municipio en contar con un skatepark y un auditorio al aire libre, diseñados para impulsar la convivencia, el deporte y la cultura entre niñas, niños, jóvenes y adultos.

Una nueva imagen para Juárez

Ante vecinas y vecinos del sector Valle Santa Isabel, el edil destacó que, a poco más de un año de iniciada la administración, Juárez ha cambiado su rostro, con colonias más ordenadas y espacios públicos que hoy forman parte de la vida cotidiana de la comunidad.

“Es importante que cada colonia tenga la infraestructura necesaria para que la gente se apropie de estos espacios, especialmente nuestras niñas y niños, para que realicen actividades sanas y no permanezcan en las calles”, señaló Arratia Cruz.

Llamado a cuidar los espacios públicos

El alcalde exhortó a la ciudadanía a cuidar y preservar las nuevas instalaciones, al recordar que incluso antes de su inauguración fue necesario realizar trabajos de recuperación debido a actos vandálicos.

“Tenemos que trabajar juntos para que lo que se construye con esfuerzo se mantenga en buenas condiciones. Estos espacios son para todas y todos, y debemos conservarlos tal como se entregan”, expresó.

Un espacio único en el municipio

El Espacio de Unidad Santa Isabel destaca por su diseño en una rotonda, lo que lo hace único en su tipo dentro del municipio. Además, es el primer espacio público en Juárez que incorpora un skatepark como parte de su infraestructura recreativa.

El secretario de Infraestructura y Obras Públicas, César García Cavazos, explicó que el proyecto incluyó un foro externo con capacidad para 80 personas, que será utilizado para actividades culturales y como punto de reunión para las y los vecinos.

El espacio cuenta con una cancha de 650 metros cuadrados, protegida con reja de triple nudo, 250 metros de banquetas, juegos infantiles, aparatos de ejercicio, mesas de picnic, mobiliario urbano y un área de pasto sintético para mayor seguridad.

Seguridad y vigilancia permanente

En materia de seguridad, el nuevo espacio está equipado con bolardos para reducción de velocidad, sistema de videovigilancia conectado al C4 y contará con rondines permanentes por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Compromiso con el desarrollo del norte de Juárez

La colonia, ubicada en la zona norte del municipio, también ha sido beneficiada recientemente con la inauguración de una escuela secundaria y el inicio de la construcción de un Centro Comunitario, reafirmando el compromiso del Gobierno Municipal con una zona que por años permaneció en el abandono.

Juárez avanza como un municipio en constante transformación. La administración encabezada por Félix Arratia Cruz continúa trabajando para cerrar brechas y garantizar que el desarrollo llegue a todas las colonias, con el compromiso firme de no permitir más rezago ni atraso en la ciudad.

