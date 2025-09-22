Guadalupe refuerza obras rumbo al Mundial 2026

El Gobierno de Guadalupe continuará trabajando en coordinación con el Estado para dejar un legado de obras y servicios que trascienda más allá del Mundial de Fútbol del próximo año.

Así lo expresó el alcalde Héctor García, al ser cuestionado sobre los recursos que destinará el Gobierno de Nuevo León para preparar la ciudad previo a la justa deportiva.

“Si bien es cierto tenemos planeado pavimento, tapar baches, iluminar, arreglar las plazas, pues esto nos viene a acelerar y si hoy por esta circunstancia que se llama Mundial llegan recursos en señalética, en pavimentos, en arborización, eso nos va a quedar de legado para nosotros. Quiero decir: bien por el Mundial, bien por las obras que lleguen y bien por los recursos que se inviertan, estatales o federales, porque eso va a quedar para bien de los guadalupenses”, declaró.

Los recursos estatales estarán destinados principalmente a la señalética en la zona que conduce al Estadio de Rayados, además de la instalación de nuevos semáforos y señalamientos viales que mejoren la movilidad en el sector.

El edil ofreció estas declaraciones tras concluir el evento “Sí al desarme, sí a la paz”, donde se realizó un intercambio de armas por dinero en efectivo, con la presencia de la subsecretaria de Construcción de Paz, Rocío Bárcena, y la directora general de Asociaciones Religiosas, Clara Luz Flores.

Comentarios