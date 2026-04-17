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Nuevo León

Hallan en Pesquería vehículo ligado a homicidio en Arboleda

Se trata de un automóvil Nissan Versa modelo 2023, color blanco, con placas SSG-039-B, ubicado en el cruce de las calles Felice y Fermo

  • 17
  • Abril
    2026

Las investigaciones por la ejecución de un joven en la zona de Arboleda, en San Pedro Garza García, dieron un nuevo giro luego de que autoridades localizaron y aseguraron el vehículo en el que presuntamente habría escapado el responsable del crimen.

Se trata de un automóvil Nissan Versa modelo 2023, color blanco, con placas SSG-039-B, ubicado en el cruce de las calles Felice y Fermo, en el fraccionamiento Valle de Santa María, en el municipio de Pesquería.

De acuerdo con fuentes cercanas al caso, la unidad estaría relacionada con el ataque armado en el que fue privado de la vida un joven sobre la Avenida del Roble, en la colonia Valle del Campestre, dentro de la exclusiva zona conocida como Arboleda.

Peritos y agentes ministeriales acudieron al sitio para procesar el automóvil en busca de huellas, indicios y evidencia que permitan identificar plenamente al presunto homicida y reconstruir la ruta de escape tras el atentado.

El hallazgo ocurre apenas un día después de que autoridades sampetrinas reforzaran la vigilancia con patrullajes en principales avenidas y accesos al municipio, como parte de una estrategia de blindaje para impedir el ingreso de grupos delictivos y reforzar la seguridad tras los recientes hechos violentos.

Cabe destacar que, dentro de las investigaciones paralelas, continúa en libertad el elemento de Tránsito que interceptó previamente a la víctima, aunque enfrenta un proceso por el presunto delito de falsedad de declaraciones.

Las indagatorias también alcanzan a la patrulla 701, señalada por una supuesta red de extorsión conocida popularmente como “moche”, por lo que la Fiscalía mantiene abiertas diversas líneas de investigación para esclarecer tanto el homicidio como la posible participación de servidores públicos.


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