Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
fc8ea48873be153f05acd5cab8612e44f871c90e_1b80f86575
Internacional

Irán descarta nueva ronda de diálogo con Estados Unidos

Irán acusó falta de seriedad por parte de Washington y condicionó las negociaciones al fin del bloqueo naval, mientras crecen tensiones tras incidente en Omán

  • 20
  • Abril
    2026

Irán afirmó este lunes que por el momento no tiene planes de participar en una nueva ronda de negociaciones con Estados Unidos, país que anunció que enviará hoy a su equipo negociador a Pakistán.

“Por el momento, no tenemos planes para la próxima ronda de negociaciones y no se ha tomado ninguna decisión al respecto”, dijo en una rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei.

Acusa falta de seriedad de Washington

“Estados Unidos, al adoptar comportamientos contradictorios y violar de forma continua los términos del alto el fuego, ha demostrado que no tiene seriedad en el seguimiento del proceso diplomático”, aseguró el diplomático.

Bagaei afirmó que el bloqueo naval que Estados Unidos ha impuesto a los puertos y buques iraníes y el ataque a un buque del país “constituyen un claro ejemplo de acto de agresión” contra la República Islámica.

Todo ello “intensifica la desconfianza” hacia Estados Unidos, que en menos de nueve meses atacó Irán en dos ocasiones mientras mantenían negociaciones y mató a altos cargos y ciudadanos, recordó el portavoz.

Presión y amenazas desde la Casa Blanca

La Casa Blanca anunció el envío de una delegación a Pakistán, encabezada por su vicepresidente JD Vance, pero amenazó con nuevos ataques si no hay avances, mientras Teherán condicionó los contactos al fin del bloqueo naval estadounidense sobre sus puertos.

Además, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que si Teherán no acepta el acuerdo propuesto por Washington, podría destruir "todas y cada una de las centrales eléctricas y puentes" de Irán, una amenaza que el republicano ya había planteado antes de que las partes acordaran el 8 de abril una tregua de dos semanas que expira este miércoles.

Escalada tras incidente en el mar de Omán

Anoche Estados Unidos atacó y capturó un buque carguero iraní en el mar de Omán, lo que Teherán ha calificado como una violación del alto el fuego con Washington y ha escalado las tensiones.

El Ejército iraní ha asegurado que responderá a la captura de ese buque “pronto”.

Negociaciones sin avances

Durante la primera ronda de negociaciones el sábado 11 en Pakistán, Irán no confirmó su participación hasta última hora, en un encuentro en el que tras 21 horas de conversaciones no se cerró un acuerdo.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

nl_samuel_garcia_da9a2c4b63
Irá Samuel a Nueva York para promover a NL entre banqueros
wall_street_abre_mixto_7fe4632fce
Wall Street cierra rojo tras los últimos ataques de EUA en Ormuz
EH_UNA_FOTO_2026_04_20_T114754_239_96c4bdb8b9
Padre de Amy Winehouse pierde demanda por subasta
publicidad

Últimas Noticias

0_E9_A7942_b8db536087
Abrirá UANL nueva oferta académica sobre protección digital
IMG_2389_698de40246
Arranca construcción de Misión Cerritos-Fundadores en Saltillo
Whats_App_Image_2026_04_20_at_9_49_40_PM_e3854b0f6c
Inician mesas de análisis para la Nueva Ley de Educación en NL
publicidad

Más Vistas

milarca_isla_del_padre_1547b463dd
Venderán 'Milarca' en la Isla del Padre de Mauricio Fernández
nl_ternium_zin_nacional_6190ad4113
Plomo de zonas industriales envenena a 3 de cada 10 niños en NL
el_horizonte_info7_mx_16_a44ec51605
Revelan nacionalidad de víctimas por tiroteo en Teotihuacán
publicidad
×