Nuevo León

Hallan restos óseos en crematorio ilegal de mascotas en Monterrey

Ante este hallazgo, la panadería Lisboa que se encuentra en el centro de la ciudad se deslindó de las operaciones realizadas en este local

La Fiscalía General de Justicia del Estado reveló el descubrimiento de restos óseos calcinados dentro de un crematorio clandestino ubicado en una panadería de la colonia Caracol, en Monterrey.

Estos hechos se registraron luego de que personal de la Agencia Estatal de Investigaciones y del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales efectuaran el cateo a una panadería tras recibir una denuncia de vecinos aledaños sobre posibles olores fétidos.

El cateo realizado en el inmueble ubicado sobre la avenida Garza Sada, entre José María Morelos y Genaro Garza dio como resultado el hallazgo de restos calcinados dentro de un recipiente metálico, así como en el horno que era utilizado para cremar a estos seres vivos. También se localizaron cenizas en el área de la cochera y hollín recolectado en un ducto cilíndrico, así como una mancha rojiza y otros recipientes con diversas sustancias.

Durante este despliegue también se llevó a cabo el aseguramiento de una motocicleta color negro. Por estos hallazgos, el inmueble quedó bajo resguardo del Ministerio Público.

Panadería Lisboa se deslinda de los hechos

A través de una llamada anónima se dio a conocer sobre la presencia de olores fétidos y el característico aroma a calcinado proveniente de un inmueble que fungía como panadería.

De acuerdo con los primeros reportes, en este lugar se llevó a cabo la cremación de animales, específicamente de perros. Se encontraron bolsas con presunto material biológicos y documentación que sustentaban la verdadera utilidad que se le daba al lugar. Ante esto, personal de distintas corporaciones clausuraron el lugar.

Por su parte, la panadería Lisboa que se encuentra en el centro de la ciudad, se deslindó de los hechos por medio de un comunicado al afirmar que no cuentan con ninguna relación con dicho local cateado.


