UANL solicita donación de terreno para nuevo estadio de Tigres

El rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), Santos Guzmán López, solicitó al gobernador de Nuevo León, Samuel García, la donación de un terreno estatal para la construcción del nuevo estadio de Tigres.

La petición fue dada a conocer por el propio gobernador a través de redes sociales, donde publicó una carta dirigida a él que expone el escrito del rector.

Solicitud formal de la UANL

En la carta, Guzmán López señala que la Universidad es una institución de cultura superior al servicio de la sociedad, descentralizada del Estado y con plena capacidad y personalidad jurídica, dedicada a crear, preservar y difundir la cultura.

En representación de la máxima casa de estudios, solicitó la donación de una porción de terreno con una superficie aproximada de 33,679.250 metros cuadrados, ubicado al oriente de la avenida Manuel L. Barragán, dentro de los límites del municipio de San Nicolás, propiedad del Gobierno del estado de Nuevo León.

“Solicito en representación de esta máxima casa de estudios, la donación de una porción de terreno con una superficie aproximada de 33,679.520 metros cuadrados, ubicado al oriente de la Avenida Manuel L. Barragán, actualmente dentro de los limites del Municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, la cual es propiedaddel Gobierno del Estado de Nuevo León", se lee en el documento del rector.

Destino del predio

De acuerdo con el documento, el terreno se destinará al desarrollo de infraestructura universitaria, específicamente para la construcción y operación del nuevo estadio universitario de usos múltiples, con fines académicos, deportivos, culturales y recreativos relacionados con los objetivos de la UANL.

Asimismo, se expone que el proyecto podrá fomentar el crecimiento sustentable y generar valor social en las comunidades y zonas aledañas.

“Este terreno se destinará al desarrollo de infraestructura universitaria, especificamente para la construcción y operación del Nuevo Estadio Universitario, de usos mûltiples con fines académicos, deportivos, culturales y recreativos relacionados con los fines de la UANL, asi mismo podrá fomentar el crecimiento urbano sustentable y generar valor social en las comunidades y zonas aledañas", escribió Guzmán López.

En el escrito se indica que se ha identificado la posibilidad de realizar la donación mediante el procedimiento de desincorporación del dominio público estatal, a través de la figura legal de la donación.

Beneficios para la comunidad

El rector destacó que esta donación permitirá fortalecer el legado histórico de la UANL, incrementar su infraestructura educativa y deportiva, y consolidar un espacio que beneficiará no solo a la comunidad universitaria, sino también a los ciudadanos del estado, mediante actividades deportivas, culturales y recreativas de clase mundial.

“La donación del terreno permitirá fortalecer el legado histórico de la UANL, incrementar su infraestructura educativa y deportiva, y consolidar un espacio que no solo beneficiará a la comunidad universitaria, sino también a los ciudadanos del Estado de Nuevo León mediante el desarrollo de actividades deportivas, culturales y recreativas de clase mundial"

Finalmente, Guzmán López solicitó la valiosa intervención del gobernador para girar las instrucciones necesarias a las dependencias competentes, a fin de iniciar los procedimientos administrativos requeridos para concretar la donación del predio a favor de la UANL.





