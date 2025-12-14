Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
EH_CONTEXTO_2025_12_14_T170315_788_58dd14221a
Nuevo León

UANL solicita donación de terreno para nuevo estadio de Tigres

El rector Santos Guzmán pidió al gobernador Samuel García la donación de un predio estatal para construir el nuevo estadio universitario de usos múltiples

  • 14
  • Diciembre
    2025

El rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), Santos Guzmán López, solicitó al gobernador de Nuevo León, Samuel García, la donación de un terreno estatal para la construcción del nuevo estadio de Tigres.

La petición fue dada a conocer por el propio gobernador a través de redes sociales, donde publicó una carta dirigida a él que expone el escrito del rector.

Solicitud formal de la UANL

En la carta, Guzmán López señala que la Universidad es una institución de cultura superior al servicio de la sociedad, descentralizada del Estado y con plena capacidad y personalidad jurídica, dedicada a crear, preservar y difundir la cultura.

En representación de la máxima casa de estudios, solicitó la donación de una porción de terreno con una superficie aproximada de 33,679.250 metros cuadrados, ubicado al oriente de la avenida Manuel L. Barragán, dentro de los límites del municipio de San Nicolás, propiedad del Gobierno del estado de Nuevo León.

“Solicito en representación de esta máxima casa de estudios, la donación de una porción de terreno con una superficie aproximada de 33,679.520 metros cuadrados, ubicado al oriente de la Avenida Manuel L. Barragán, actualmente dentro de los limites del Municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, la cual es propiedaddel Gobierno del Estado de Nuevo León", se lee en el documento del rector.

2e6466cf-0f46-45f2-9d7c-75f4fe4d76e0.jfif

Destino del predio

De acuerdo con el documento, el terreno se destinará al desarrollo de infraestructura universitaria, específicamente para la construcción y operación del nuevo estadio universitario de usos múltiples, con fines académicos, deportivos, culturales y recreativos relacionados con los objetivos de la UANL.

Asimismo, se expone que el proyecto podrá fomentar el crecimiento sustentable y generar valor social en las comunidades y zonas aledañas.

“Este terreno se destinará al desarrollo de infraestructura universitaria, especificamente para la construcción y operación del Nuevo Estadio Universitario, de usos mûltiples con fines académicos, deportivos, culturales y recreativos relacionados con los fines de la UANL, asi mismo podrá fomentar el crecimiento urbano sustentable y generar valor social en las comunidades y zonas aledañas", escribió Guzmán López.

EH UNA FOTO - 2025-12-14T142949.683.jpg

En el escrito se indica que se ha identificado la posibilidad de realizar la donación mediante el procedimiento de desincorporación del dominio público estatal, a través de la figura legal de la donación.

Beneficios para la comunidad

El rector destacó que esta donación permitirá fortalecer el legado histórico de la UANL, incrementar su infraestructura educativa y deportiva, y consolidar un espacio que beneficiará no solo a la comunidad universitaria, sino también a los ciudadanos del estado, mediante actividades deportivas, culturales y recreativas de clase mundial.

“La donación del terreno permitirá fortalecer el legado histórico de la UANL, incrementar su infraestructura educativa y deportiva, y consolidar un espacio que no solo beneficiará a la comunidad universitaria, sino también a los ciudadanos del Estado de Nuevo León mediante el desarrollo de actividades deportivas, culturales y recreativas de clase mundial"

Finalmente, Guzmán López solicitó la valiosa intervención del gobernador para girar las instrucciones necesarias a las dependencias competentes, a fin de iniciar los procedimientos administrativos requeridos para concretar la donación del predio a favor de la UANL.

9d791f3d-5c7d-402b-8091-652100ebef55.jfif


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

noche_de_estrellas_museo_universitario_uanl_2_139043af20
UANL será sede de la 'Noche de las Estrellas' este sábado
Whats_App_Image_2025_11_28_at_1_17_53_AM_368774ec0b
Reunirá a las nuevas generaciones del ajedrez, en Saltillo
4de3a7a2_a07a_48d1_afaf_9337bc80a5db_0277b10bd4
Entregan modificaciones de límites para nuevo Estadio de Tigres
publicidad

Últimas Noticias

10cf32f1_377a_4b83_b50f_33ec1ad2edf2_57a3866b93
San Pedro dona 500 mil pesos a Cruz Rosa a mujeres con cáncer
EH_UNA_FOTO_2025_12_15_T132712_431_9c6aa1e4df
Desplome de jet privado genera movilización en Toluca
EH_UNA_FOTO_2025_12_15_T125547_501_eb158070e6
Rosalía lanza por sorpresa el videoclip de La Perla
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_92_44ca0669ed
Volcadura de camión deja ocho muertos y 58 lesionados en Apodaca
congreso_de_nuevo_leon_1e7628c860
Convocan a discutir Presupuesto 2026 sin deuda ni ISN
EH_COLLAGE_2025_12_13_T083652_422_5f1481adfa
Dua Lipa ofrece concierto privado en Cancún tras gira en CDMX
publicidad
×