Nuevo León

Hallan sin vida a un puma atropellado en la Carretera Nacional

El felino se encontraba sin vida a un costado de la carpeta asfáltica, presuntamente tras haber sido impactado por un vehículo cuyo conductor huyó

Un puma murió luego de ser atropellado durante la madrugada de este martes sobre la Carretera Nacional, a la altura de la comunidad Altamira, en el municipio de Allende.

El reporte fue atendido por elementos de Protección Civil municipal en coordinación con personal de Parques y Vida Silvestre de Nuevo León, quienes acudieron al sitio tras recibir el aviso de automovilistas que circulaban por la zona.

Al llegar, confirmaron que el felino se encontraba sin vida a un costado de la carpeta asfáltica, presuntamente tras haber sido impactado por un vehículo cuyo conductor no permaneció en el lugar.

Las autoridades señalaron que se trabaja de manera conjunta para definir el procedimiento correspondiente con el cuerpo del animal y determinar las posibles causas que lo llevaron a desplazarse hasta la vialidad.

