Refuerza Escobedo a Protección Civil con nuevas unidades

El Municipio de Escobedo invirtió 14 millones de pesos en un autotanque contra incendios y una unidad de rescate para fortalecer la atención a emergencias en zonas de alto flujo vehicular, donde se registran accidentes de gran impacto y es necesaria la intervención con equipo especializado.

Durante la presentación del nuevo equipamiento, se informó que Escobedo es un punto estratégico del área metropolitana, ya que por su territorio cruzan vialidades como el Libramiento Noreste y carreteras que conectan con Laredo, Monclova y Colombia, rutas donde ocurren percances que requieren una respuesta inmediata por parte de los cuerpos de auxilio.

¿Cómo fortalecen estas unidades la atención a emergencias?

El alcalde Andrés Mijes explicó que la incorporación de estas unidades permite mejorar los tiempos de respuesta ante incendios, rescates y emergencias mayores. Señaló que el nuevo equipamiento representa una herramienta clave para actuar en los primeros minutos de un incidente, cuando la intervención oportuna resulta determinante.

Con estas acciones, los elementos de Protección Civil Municipal podrán atender accidentes viales con herramientas hidráulicas para el salvamento de personas, lo que amplía su capacidad operativa en rescates complejos.

Características de la nueva unidad de rescate

La unidad de rescate adquirida cuenta con un winch de base portátil que facilita maniobras de extracción y estabilización, así como una bomba de agua profesional y una planta de energía eléctrica para operar en zonas sin suministro.

También integra una torre telescópica plegable con dos lámparas dirigibles, diseñada para trabajos nocturnos o en condiciones de baja visibilidad. A este equipamiento se suman las conocidas “Quijadas de la Vida”, utilizadas para liberar a personas atrapadas en vehículos tras accidentes.

Autotanque contra incendios con mayor capacidad

Además, el municipio incorporó un autotanque contra incendios equipado con un sistema de bombeo especializado y una cisterna con capacidad de 10 mil litros. Esta unidad permite atender incendios urbanos, industriales o de pastizales, así como apoyar en situaciones que demandan un alto volumen de agua de manera inmediata.

Impacto en la seguridad de la población

Autoridades municipales indicaron que esta inversión está enfocada en proteger a más de 600 mil personas que habitan en Escobedo, así como a quienes transitan diariamente por sus vialidades. En el evento participaron Felipe Canales, Secretario del Ayuntamiento, y Patricia Tijerina, Directora de Protección Civil Municipal.

Finalmente, se informó que estas acciones forman parte del modelo de trabajo de la 4T Norteña, donde el crecimiento económico se refleja en servicios públicos y medidas de protección, en alineación con las líneas generales impulsadas a nivel federal.





Comentarios