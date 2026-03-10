Podcast
Reporte Ciudadano
Nuevo León

 Se reúnen alcaldes metropolitanos con Claudia Sheinbaum

En la reunión con la presidenta se habló de un apoyo con recursos extraordinarios y obras de infraestructura, para mejorar la calidad de vida de la gente

  • 10
  • Marzo
    2026

Los alcaldes y alcaldesas de 61 municipios de todo el país se reunieron con la presidenta Claudia Sheinbaum, entre ellos el alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, el de García, Manuel Guerra, y el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza.

En la reunión con la presidenta se habló de un apoyo con recursos extraordinarios y obras de infraestructura, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de estos municipios.

“Vamos saliendo de una reunión con la presidenta de México y se viene mucho apoyo para nuestra gente de García.

“La reunión fue con 61 alcaldes de diferentes partes de México, salimos muy contentos, viene mucho apoyo, programas, obras y el apoyo del gobierno federal a nuestro municipio de García”, dijo Manuel Guerra en un video en sus redes sociales.

Por su parte, el alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, indicó que en la reunión también se habló de un proyecto para bajar la percepción de inseguridad en los municipios.


