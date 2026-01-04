Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
finanzas_cigarro_refrescos_28ec3086ff
Nuevo León

IEPS 2026: productos que suben de precio e 'impacto' al bolsillo

El incremento impacta especialmente a los refrescos, el tabaco y juegos de apuesta, con alzas que comienzan a reflejarse en precios y condiciones de consumo

  • 04
  • Enero
    2026

Año nuevo, precios nuevos, ya que entraron en vigor ajustes a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que ya comenzaron a reflejarse en el precio de diversos productos de consumo cotidiano, principalmente bebidas, cigarros y servicios de apuestas.

Aunque las autoridades federales señalan que los cambios responden a criterios de salud pública y actualización inflacionaria, el impacto ya es visible para los consumidores.

Uno de los incrementos más significativos se registra en las bebidas:

  • El IEPS a bebidas azucaradas pasó de 1.64 a 3.08 pesos por litro, lo que representa un aumento cercano al 87 por ciento.
  • Además, por primera vez, las bebidas light, cero o con edulcorantes artificiales comenzaron a pagar impuesto, con una cuota aproximada de 1.50 pesos por litro.

Impacto al consumidor:

  • Botella de 600 ml: hasta 2 pesos más.
  • Botella de 1 litro: alrededor de 3 pesos más.
  • Botella de 2 litros: incrementos de 6 pesos o más.

Con ello, refrescos que en 2025 se vendían en alrededor de 28 o 30 pesos, hoy ya pueden encontrarse por encima de los 34 o 36 pesos, dependiendo de la marca y el establecimiento.

El tabaco es otro de los productos con mayor impacto:

  • La tasa del IEPS a cigarrillos aumentó de 160% a 200%.
  • La cuota fija por cigarro pasó de aproximadamente 0.64 a 0.85 pesos por unidad.

Actualmente, muchas cajetillas ya superan los 100 pesos, cuando en años anteriores se mantenían por debajo de ese rango. 

Otro ajuste relevante es el aplicado a las apuestas y juegos con sorteos:

  • El IEPS pasó de 30% a 50%.

Este aumento no se refleja directamente en un “precio” visible, pero sí en menores promociones, cambios en las condiciones de juego o mayores costos indirectos para los usuarios de casinos y plataformas de apuestas en línea.

Especialistas advierten que estos ajustes al IEPS terminan trasladándose al precio final, por lo que se prevé que los consumidores continúen percibiendo incrementos graduales en productos de uso frecuente a lo largo del año.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

publicidad

Últimas Noticias

AVMM_0818_c4b08dcaa1
Entrega Nuevo León más de 265 mil servicios gratuitos
AP_26006055027712_e4b6220735
Protestas en Irán dejan al menos 35 muertos y 1,200 detenidos
deportes_brunetta_5cbf3b3588
Boca Juniors estaría interesado en llevarse a Brunetta
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2026_01_04_T094759_685_db4ebc0b9e
Hallan sin vida a empresario tequilero Adrián Corona en Jalisco
EH_FOTO_VERTICAL_9_f4f2eea110
Maduro enfrenta a EUA; volverá a la corte de Manhattan en marzo
EH_UNA_FOTO_2026_01_04_T125821_570_c9c5f10a9c
Muere trabajador de Nemak tras accidente con maquinaria en García
publicidad
×