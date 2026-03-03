Podcast
nl_cumbres_garcia_alcalde_3648774317
Nuevo León

Señalan omisión del alcalde Manuel Guerra en olores de García

Vecinos de García denunciaron olores químicos; legisladores de Morena y PAN piden a la Secretaría de Medio Ambiente realizar revisiones y diagnósticos de salud

  • 03
  • Marzo
    2026

Aunque algunas empresas del Parque Industrial Mitras ya fueron suspendidas, diputados en el Congreso del Estado señalaron que hubo omisiones por parte del gobierno municipal de García por no atender anteriormente las denuncias de los vecinos sobre los olores químicos que presuntamente emiten estas industrias. 

La diputada de Morena, Greta Barra, indicó que desde hace más de un año se denunció la problemática al municipio; sin embargo, aunque tenían conocimiento, nunca hubo un acercamiento de las autoridades municipales con las estatales. 

“Yo vivo ahí, a mí constantemente me toca oler ese tema de los olores químicos y es muy triste lo que ha pasado con las niñas y los niños y lo que hace falta es que el gobierno del Estado tome acciones y nos digan cuáles son las respuestas que tienen hasta ahorita, si son las pedreras o no, porque también la verdad es que sí hay muchas dudas de qué es; y no quisiera yo decir que es una empresa, porque aunque sospechamos de algunas, porque son las que están cerca y cuando las vemos trabajar, llegan los olores, pues la realidad es que no sabemos". 

“Quienes tendrían que saber y averiguar en este caso, pues son las autoridades estatales y también las autoridades municipales, tenemos que decirlo, porque al final protección civil del municipio, así como el área de ecología del municipio, tendría atribuciones para poder platicar y dialogar con el secretario de medio ambiente del Estado y no lo hicieron”, dijo Greta Barra. 

Así mismo, la diputada pidió que la Secretaría de Medio Ambiente haga las acciones necesarias para que se haga un diagnóstico de salud para quienes viven en colonias aledañas a este Parque Industrial. 

“Que ojalá nos apoyen con un diagnóstico del estado de salud para las y los vecinos porque esto ya llevaba años y apenas se acaba de hacer la clausura, ya hay gente afectada y no sabemos qué tanto”, agregó la diputada. 

nl-cumbres-garcia.jpeg

En el mismo sentido, el diputado coordinador del PAN, Carlos de la Fuente, pidió a la Secretaría de Medio Ambiente actuar para evitar más afectaciones a los ciudadanos de esa zona. 

“Esas zonas donde está el parque industrial, mientras que de por sí es una zona complicada, porque ya hay algunas empresas muy grandes que tienen una situación de que arrojan materiales pesados al medio ambiente dentro de sus procesos productivos".  

“Ahí tendría que entrar la Secretaría del Medio Ambiente y la Profepa, pero, pues bueno, de la Profepa todos sabemos que tiene pocos inspectores, entonces, pues lo más importante es que la Secretaría del Medio Ambiente del Estado pueda hacer las revisiones necesarias. Creo que estas empresas no son de carácter federal y pueden ser reguladas con mucho mayor facilidad”, agregó Carlos de la Fuente. 

Fue este lunes que en El Horizonte se publicó que vecinos de las zonas de Cumbres García presentaban síntomas de náuseas, dolores de cabeza y sangrado de nariz ante olores químicos que presuntamente provenían de este Parque Industrial Mitras. 

La Secretaría de Medio Ambiente acudió a hacer inspecciones este lunes y suspendió algunas empresas por falta de permisos ambientales correspondientes. 


Comentarios

Etiquetas:
