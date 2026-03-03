Prenden alertas por sismos en zona poniente de la metrópoli

El histórico incremento de la actividad sísmica en el Área Metropolitana ya prendió alertas sobre una zona en particular: el poniente de la ciudad.

Y es que de los crecientes terremotos documentados en la mancha urbana, aquellos registrados en Monterrey, Santa Catarina, García y San Pedro preocupan a expertos por la densidad poblacional y la expansión de los municipios. Juan Carlos Montalvo Arrieta, sismólogo de la Universidad Autónoma de Nuevo León, explica que los movimientos telúricos concentrados al poniente han oscilado en magnitudes de entre 2 y 3.5 grados.

La recurrencia, pese a ser episodios de poca fuerza, amerita que se tomen medidas preventivas ante la posibilidad de un evento mayor, dice el especialista. “En el pasado no se contemplaba el factor sismológico en los atlas de riesgo y es un elemento que es muy necesario que lo tengan todas las actualizaciones, sobre todo por las consecuencias de terremotos moderados en la metrópoli y sus cercanías.

“Eso tiene una implicación importante para revisar también algunos aspectos dentro de los códigos de construcción”, propone. Sin embargo, para tener un mayor panorama de las potenciales consecuencias en la urbe, son necesarios estudios y revisiones constantes de la zona en particular, algo que hoy no se tiene. “Con todos los desarrollos urbanos que se siguen haciendo, uno de los aspectos importantes es revisar cómo son diseñados, para saber si contemplan algún nivel de sacudida de sismos, y por eso la importancia de un monitoreo cercano para cuantificar cuáles son los niveles de las sacudidas que pueden generarse.

“Ahí es donde, en algún momento, se puede ir revisando si los criterios de diseño son apropiados o tienen que actualizarse con la nueva información que se generaría con el monitoreo sismológico”, dijo. En tanto ocurre, la entidad tiene un punto de referencia para conocer cómo se comportarían las edificaciones locales ante un evento de mayor fuerza.

Se trata, dice el experto, del sismo ocurrido en mayo del año pasado en Montemorelos, donde una sacudida de magnitud 4.5 provocó daños en decenas de viviendas. Continúan visibles los daños a un año del terremoto. Durante un recorrido, El Horizonte constató cómo algunos daños continúan como evidencia del sismo que sintió la región citrícola en 2025. Además de cuarteaduras en más de 20 casas y un cuarto que se vino abajo, el temor de un nuevo fenómeno es la huella más palpable en la zona.

“Uno ahora queda con un suspenso porque no sabes cuándo puede volver a pasar, no sabes si mañana o pasado, pero lo que sí sabes es que puede ocurrir, por eso quedas a la expectativa".

“Mi casa la cuarteó, paredes completas quedaron como rayas de mapa, estuvo fuerte, por eso ahora ya de perdido tenemos agua y comida guardada por cualquier cosa”, compartió Juventino Ibarra.

Comentarios