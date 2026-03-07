Pide Monterrey no circular en el centro debido a marcha del 8M

Con motivo de las movilizaciones por el Día Internacional de la Mujer, el Gobierno de Monterrey, a través de la Dirección de Vialidad y Tránsito, implementará un operativo especial este domingo 8 de marzo en el primer cuadro de la ciudad.

Debido a esto, las autoridades exhortan a los automovilistas a abstenerse de circular por la zona Centro y piden a los usuarios del transporte público anticipar sus traslados debido a modificaciones en el servicio.

Operativo vial y rutas restringidas

Aunque las actividades de los colectivos ciudadanos comenzarán desde las 10:00 horas, se espera que el contingente principal inicie su marcha cerca de las 17:00 horas.

El operativo de tránsito se concentrará en las calles aledañas a la Macroplaza y áreas comerciales, aplicando restricciones a la circulación conforme avance la caminata.

Se recomienda evitar el tránsito por las calles Zaragoza, Zuazua, Doctor Coss y Juárez, en el tramo que comprende desde la avenida Constitución hasta la calle Washington. Las autoridades sugieren a la ciudadanía anticipar sus recorridos y utilizar vías alternas para evitar quedar atrapados en los cortes de circulación.

Ajustes en el servicio de la Regio Ruta

El Gobierno de Monterrey también notificó cambios temporales en la operación de la Regio Ruta que entrarán en vigor a partir de las 16:00 horas de este domingo.

Los recorridos que transitan directamente por el primer cuadro, específicamente el Circuito D (Obispado-Macroplaza-Fundidora) y el Circuito E (Macroplaza-Félix U. Gómez-Moderna), quedarán suspendidos totalmente durante la tarde.

Se tiene previsto que el servicio en estas rutas se reanude de manera normal el lunes 9 de marzo a partir de las 5:00 horas.

Por otro lado, los Circuitos A (Macroplaza-Mederos-La Rioja) y G (Macroplaza-Sierra Ventana-San Ángel) operarán de manera provisional. Estos circuitos tendrán su parada terminal en la esquina de la calle Nuevo León y 16 de Septiembre, en la colonia Independencia.

