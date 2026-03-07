Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Amanece_desierto_el_centro_de_Monterrey_tras_festejo_de_Ano_Nuevo_05acd9ef68
Nuevo León

Pide Monterrey no circular en el centro debido a marcha del 8M

Aunque las actividades de los colectivos comenzarán desde las 10:00 horas, se espera que el contingente principal inicie su marcha cerca de las 17:00 horas

  • 07
  • Marzo
    2026

Con motivo de las movilizaciones por el Día Internacional de la Mujer, el Gobierno de Monterrey, a través de la Dirección de Vialidad y Tránsito, implementará un operativo especial este domingo 8 de marzo en el primer cuadro de la ciudad.

Debido a esto, las autoridades exhortan a los automovilistas a abstenerse de circular por la zona Centro y piden a los usuarios del transporte público anticipar sus traslados debido a modificaciones en el servicio.

Operativo vial y rutas restringidas

Aunque las actividades de los colectivos ciudadanos comenzarán desde las 10:00 horas, se espera que el contingente principal inicie su marcha cerca de las 17:00 horas.

El operativo de tránsito se concentrará en las calles aledañas a la Macroplaza y áreas comerciales, aplicando restricciones a la circulación conforme avance la caminata.

Se recomienda evitar el tránsito por las calles Zaragoza, Zuazua, Doctor Coss y Juárez, en el tramo que comprende desde la avenida Constitución hasta la calle Washington. Las autoridades sugieren a la ciudadanía anticipar sus recorridos y utilizar vías alternas para evitar quedar atrapados en los cortes de circulación.

marcha-8M.jpeg

Ajustes en el servicio de la Regio Ruta

El Gobierno de Monterrey también notificó cambios temporales en la operación de la Regio Ruta que entrarán en vigor a partir de las 16:00 horas de este domingo.

Los recorridos que transitan directamente por el primer cuadro, específicamente el Circuito D (Obispado-Macroplaza-Fundidora) y el Circuito E (Macroplaza-Félix U. Gómez-Moderna), quedarán suspendidos totalmente durante la tarde.

 Se tiene previsto que el servicio en estas rutas se reanude de manera normal el lunes 9 de marzo a partir de las 5:00 horas.

Por otro lado, los Circuitos A (Macroplaza-Mederos-La Rioja) y G (Macroplaza-Sierra Ventana-San Ángel) operarán de manera provisional. Estos circuitos tendrán su parada terminal en la esquina de la calle Nuevo León y 16 de Septiembre, en la colonia Independencia.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_03_08_at_3_36_42_PM_bcd2e07a68
Conmemora DIF de San Pedro el 8M con caminata colectiva
Whats_App_Image_2026_03_07_at_5_04_45_PM_309cd983a4
Protegen Palacio de Gobierno por marcha del 8M en Monterrey
Whats_App_Image_2026_03_07_at_3_07_00_PM_2_e6f98a6b25
Reynosa reconoce a Sonia Faz de Garza por su labor altruista
publicidad

Últimas Noticias

AP_26067764103971_b788e43c17
Milan vence 1-0 al Inter y se queda con el Derby della Madonnina
Whats_App_Image_2026_03_08_at_4_06_19_PM_2_761a49f07e
Instalan mesas de trabajo para impulsar competitividad en turismo
EH_FOTO_VERTICAL_13_2d56fcc8c1
¿Quién es Mojtaba Khamenei? Próximo líder supremo de Irán
publicidad

Más Vistas

deportes_mikel_arriola_8b13dc7097
México buscará ser sede del Mundial de Clubes 2029: Mikel Arriola
fiscalia_tanda_d97ad45fd7
Identifica Fiscalía a responsables de fraude por tanda millonaria
inter_armamanto_eua_b5d193d85f
'Estados Unidos podría perder guerra con Irán': dice analista
publicidad
×