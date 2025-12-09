Podcast
A'ja Wilson es la atleta del año 2025 según TIME

A’ja Wilson es nombrada Atleta del Año 2025 tras una temporada histórica y un impacto cultural que redefine la WNBA y la representación de mujeres negras

A’ja Wilson fue nombrada Atleta del Año 2025 por la revista TIME, un honor que consolida su lugar como una de las figuras más influyentes del deporte estadounidense.

Más que un logro individual, su elección representa un momento decisivo para la WNBA y un avance simbólico para las atletas negras a nivel mundial.

Una temporada histórica con Las Vegas Aces

La estrella de Las Vegas Aces protagonizó una campaña sin precedentes. Se convirtió en la primera jugadora en la historia del basquetbol profesional, WNBA o NBA, en ganar en una misma temporada el campeonato, el MVP de las Finales, el MVP de la temporada regular (su cuarto) y el premio a la Jugadora Defensiva del Año.

Además, alcanzó los 5,000 puntos más rápido que cualquier jugadora antes que ella, lo que ha derivado en comparaciones con leyendas como Bill Russell, Kareem Abdul-Jabbar y LeBron James.

Ikonografía y poder cultural

El reconocimiento de TIME subraya no solo sus hazañas deportivas, sino su impacto cultural.

La publicación la describe como “alegría pura y dominio absoluto”, recordando la imagen de Wilson celebrando el tercer título de Aces en cuatro años con una pandereta rosa, un símbolo que la conecta con su infancia en una iglesia baptista en Carolina del Sur.

Su influencia ha sido determinante en una WNBA que ha enfrentado discursos divididos, particularmente en torno al crecimiento de su audiencia en 2024.

El dominio de Wilson en 2025 confirmó el talento consolidado de una liga históricamente impulsada por mujeres negras.

Liderazgo dentro y fuera de la cancha

Wilson se ha desempeñado como una voz clave en temas de justicia social y equidad deportiva.

Sus memorias Dear Black Girls (2024) se convirtieron en un referente para nuevas generaciones, mientras que su papel en las negociaciones del nuevo convenio colectivo será fundamental para el futuro de la WNBA.

Su visibilidad también marcó un hito al convertirse en la primera jugadora negra de la liga en más de una década en recibir unas zapatillas exclusivas de Nike.

Las A’One, diseñadas con referencias a su herencia sureña, representaron un avance significativo en la representación y en la inversión hacia mujeres negras deportistas.

Desde su estatua en la Universidad de Carolina del Sur, un sitio donde su abuela no habría podido caminar libremente, hasta su rol como líder en una liga en expansión, Wilson encarna lo que LeBron James describió como “la definición de la excelencia negra femenina”.

A’ja Wilson no solo recibe un premio: establece un nuevo estándar.

Su impacto deportivo, cultural y social la posiciona como un ícono generacional que abre camino para que más mujeres sigan sus pasos.


