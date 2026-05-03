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Nuevo León

Impulsa Miguel Flores el rescate animal en Nuevo León

El secretario General destacó que las acciones en favor del bienestar animal también forman parte de la construcción de un mejor estado

  • 03
  • Mayo
    2026

El secretario General de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna, destacó que las acciones en favor del bienestar animal también forman parte de la construcción de un mejor estado, al compartir experiencias personales en el rescate y cuidado de animales.

“El tiempo invertido, incluso los fines de semana, ha valido completamente la pena. Historias como la del caballo Azabache nos recuerdan que cada esfuerzo puede cambiar una vida”, expresó.

Flores Serna señaló que, más allá de su responsabilidad como servidor público, también asume un compromiso como ciudadano para impulsar una cultura de respeto y protección animal. En ese sentido, hizo un llamado a la sociedad a involucrarse y sumar esfuerzos.

“Si trabajamos juntos, Nuevo León puede convertirse en ejemplo nacional en el cuidado y protección de los animales”, afirmó.

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El funcionario recordó que esta labor inició a partir de su colaboración con el activista Arturo Islas, durante el rescate del oso Tadeo, experiencia que marcó el inicio de diversos proyectos en favor del medio ambiente y la fauna.

Entre las acciones que actualmente se impulsan, destacó la creación de un santuario para caballos, donde más de diez ejemplares viven en condiciones de libre pastoreo y con calidad de vida garantizada. Asimismo, informó sobre el trabajo en iniciativas de reforestación mediante “esferas de vida”, orientadas a regenerar árboles de la región.

“Son acciones reales que hacen la diferencia y que construyen un legado desde lo humano para Nuevo León”, concluyó.


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