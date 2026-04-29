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Coahuila

Celebra Poder Judicial de Coahuila 'Magistrado por un día'

Este programa busca acercar a la infancia al sistema de justicia y fomentar la cultura de la legalidad y el respeto a los derechos humanos

  • 29
  • Abril
    2026

En el marco de los festejos por el Día de la Niña y el Niño, el Poder Judicial de Coahuila llevó a cabo el Tercer Pleno Infantil 2026, una iniciativa dirigida a estudiantes de sexto grado de primaria de Arteaga, Ramos Arizpe y Saltillo.

Este programa busca acercar a la infancia al sistema de justicia y fomentar la cultura de la legalidad y el respeto a los derechos humanos.

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Ocho niñas y seis niños ganadores de la convocatoria recrearon una sesión del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, donde discutieron temas relevantes como el derecho a ser escuchados, la inclusión y el uso responsable de la tecnología.

Durante la actividad, enfatizaron la importancia de expresar sus sentimientos y la necesidad de un trato igualitario, así como el desarrollo de un pensamiento crítico ante la información en línea.

El magistrado presidente del Poder Judicial de Coahuila, Miguel Felipe Mery Ayup, dio la bienvenida a los jóvenes participantes, animándolos a convertirse en promotores de la justicia y a representar valores como la igualdad y el respeto. 

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Este evento también permitió a los niños interactuar con magistrados, quienes compartieron sus funciones y orientaron a los pequeños en el desarrollo de la sesión.

Con estas actividades, el Poder Judicial de Coahuila reafirma su compromiso de promover una justicia cercana e inclusiva. Este tipo de convocatorias son esenciales para que las y los niños se informen y reflexionen, construyendo un pensamiento propio que les permita tomar decisiones informadas en el futuro.

 


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