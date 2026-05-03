Entre el suéter, bloqueador y paraguas: así será el clima en NL

La urbe regia vivirá una semana de contrastes meteorológicos extremos, pasando del ambiente frío del reciente sistema frontal número 48 a un ascenso térmico a mitad de semana y, finalmente, a una elevada probabilidad de tormentas con ráfagas de viento.

Tras los efectos del frente frío número 48, que refrescó la ciudad durante el fin de semana, la tregua durará poco. Para este miércoles se espera un marcado repunte en la temperatura, devolviendo el ambiente caluroso a la región, rozando los 40 grados centígrados.

Sin embargo, el calor será el preludio de una nueva inestabilidad climática.

El panorama se pronostica que cambiará drásticamente este jueves. Protección Civil Nuevo León y Conagua advierten sobre un 70% de probabilidad de lluvia con

Ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora, lo que podría generar tolvaneras o caída de ramas en diversos sectores.

No se descarta la presencia de descargas ante el choque de masas de aire.

Así que los regios vivirán esta semana entre el suéter, el bloqueador solar y el paraguas.

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