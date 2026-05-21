Suman 1,300 fachadas rehabilitadas para Mundial 2026

Más de 1,300 fachadas han sido rehabilitadas en distintos sectores del área metropolitana como parte de la estrategia Ponte Nuevo, Ponte Mundial, impulsada por el Gobierno de Nuevo León en coordinación con la iniciativa privada rumbo al Mundial FIFA 2026.

El programa busca no solo mejorar la imagen urbana, sino también fortalecer el tejido social y dejar un legado comunitario previo a la justa internacional que tendrá partidos en Monterrey.

Intervienen casi 120 mil metros cuadrados

Las acciones contemplan la rehabilitación de casi 120 mil metros cuadrados de fachadas en diferentes colonias metropolitanas mediante el trabajo conjunto entre el Fideicomiso Festival Impacto Futbolístico Actual (FIDEFIFA) y la empresa Pinturas Berel, que ha aportado más de 20 millones de pesos en pintura.

“La preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 no debe limitarse únicamente a la organización de un evento deportivo, sino convertirse en una oportunidad para transformar positivamente el entorno urbano, fortalecer el tejido social y generar un legado tangible para las familias de Nuevo León”, expresó Irene Muñoz, titular de FIDEFIFA.

La funcionaria señaló que la rehabilitación de viviendas representa una forma de dignificar comunidades y fortalecer el sentido de pertenencia entre los habitantes.

“Las acciones de rehabilitación y mejora de fachadas representan mucho más que una intervención estética; son una forma de dignificar comunidades, recuperar espacios y construir un sentido de orgullo colectivo en torno a la imagen que proyectaremos al mundo”, indicó.

Buscan fortalecer el tejido social

Como parte de la estrategia, la Secretaría de Participación Ciudadana llevó a cabo alrededor de 1,700 procesos de socialización con vecinos para promover la participación comunitaria en cada intervención.

“No se trata solo de pintar paredes, sino de recuperar la dignidad de un espacio y fortalecer el tejido social”, explicó el secretario de Participación Ciudadana, Daniel Acosta.

“La dignidad no se logra con un brochazo. Se construye cuando las intervenciones entienden a las personas, su entorno y su comunidad”, agregó.

También rehabilitan calles, parques y banquetas

Además de las fachadas, el programa incluye labores de limpieza urbana, recuperación de espacios públicos, pintura en calles y banquetas, así como rehabilitación de parques.

Hasta ahora, la estrategia acumula más de 4 millones de metros cuadrados limpiados y la recolección de 2,361 toneladas de residuos sólidos urbanos.

Las autoridades estatales señalaron que estas acciones forman parte de los preparativos integrales para recibir visitantes durante el Mundial 2026 y mejorar las condiciones urbanas en distintos sectores de Nuevo León.

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