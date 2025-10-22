Impulsan conexión de Tren del Golfo con el Metro de Monterrey

El Gobierno de México continúa avanzando en la construcción de 787 kilómetros de vías férreas que darán vida al nuevo sistema ferroviario de pasajeros, según informó Andrés Lajous Loaeza, titular de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario (ARTF), durante la conferencia matutina.

El funcionario destacó que el Tren del Golfo de México incluirá una conexión directa con el Metro de Monterrey, dentro del tramo Saltillo–Nuevo Laredo, con el objetivo de crear un sistema ferroviario metropolitano interconectado que impulse la movilidad en la capital neoleonesa.

Lajous mencionó que ya se han licitado y están en obra 100 kilómetros hacia Bustamante, y 136 kilómetros hasta Nuevo Laredo, en la zona norte de Monterrey.

Además, anunció que los estudios para el tramo desde Derramadero hasta García y Santa Catarina están en curso, y se espera sacar la licitación el 27 de noviembre y 29 de octubre para la zona metropolitana de Monterrey.

"Se están haciendo estudios desde Derramadero hasta García y Santa Catarina y vamos a sacar la licitación el 27 de noviembre y 29 de octubre de la zona metropolitana de Monterrey", manifestó Lajous.

"La zona metropolitana de Monterrey ha recibido un trato muy especial, ya que es una zona muy densa con vialidades, con una vía de carga que cruza por el centro de la ciudad, con un patio ferroviario muy grande, entonces ya estamos con los procesos de licitación de estaciones", explicó Lajous.

El titular de la ARTF subrayó la importancia de la conexión con el Metro de Monterrey en Santa Catarina, un trabajo en conjunto con el gobierno estatal, "de tal forma que se vuelva parte del servicio metropolitano que se da en la zona".

"En Santa Catarina, donde el trabajo que hemos estado haciendo con el gobierno estatal, en parte, es para tener la conexión con el propio Metro de Monterrey, de tal forma que se vuelva parte del servicio metropolitano que se da en la zona", subrayó.

Adicionalmente, Lajous declaró que el tramo de Derramadero a Santa Catarina ya está contratado y que en la actualidad ya se están realizando trabajos en la zona metropolitana de Saltillo.

“Estamos implementando una nueva etapa del sistema ferroviario de pasajeros, con infraestructura moderna, trenes eléctricos y servicios de conectividad regional que transformarán la movilidad del país”, señaló.

Avanza construcción en tramos clave

El proyecto abarca los tramos Ciudad de México–Pachuca, Ciudad de México–Querétaro, Querétaro–Irapuato y Saltillo–Nuevo Laredo, todos con obras en marcha y estudios técnicos complementarios.

“Toda la fase uno, que son 787 kilómetros, ya está en obra en distintos tramos”, precisó.

En la Ciudad de México, la estación Buenavista será el punto de partida hacia el norte. Contará con nueve vías, nuevos andenes y mayor capacidad, además de conexión con el Metro, Metrobús y Tren Suburbano.

“Vamos a aprovechar la infraestructura existente y recuperar capacidad que había dejado de usarse desde los años noventa”, explicó Lajous.

Saltillo–Nuevo Laredo: tren para trabajadores industriales

En el tramo Saltillo–Nuevo Laredo, donde ya están contratados 236 kilómetros de obra, el tren atenderá principalmente a trabajadores de los parques industriales de Derramadero y Ramos Arizpe, donde se desplazan más de 18 mil personas al día.

“Queremos atender una necesidad real, cada mañana se forman filas de camiones de personal que parecen un tren, este proyecto aliviará esa carga y reducirá tiempos de traslado”, dijo.

La ruta incluirá la interconexión con el Metro de Monterrey, consolidando un sistema metropolitano con trenes eléctricos y estaciones compartidas.

Tren México–Pachuca: primeros trenes eléctricos

Para el tramo México–Pachuca, la empresa CRC ganó la licitación para el diseño y fabricación de 15 trenes eléctricos con capacidad para 700 pasajeros y velocidad máxima de 130 km/h.

Cada unidad, de 100 metros de longitud, ofrecerá accesibilidad universal, confort y diseño ergonómico.

“Se trata de un servicio de corta distancia dentro de la zona metropolitana, con una demanda diaria estimada de 107 mil pasajeros”, indicó Lajous.

La primera unidad arribará al país en el cuarto trimestre de 2026, mientras avanzan los trabajos de derechos de vía y la manifestación de impacto ambiental.

Querétaro–Irapuato y estación La Corregidora

En el tramo Querétaro–Irapuato, se prevé una demanda de 50 mil pasajeros diarios, con estaciones intermedias como San Juan del Río, Celaya e Irapuato.

El 23 de octubre se publicó la licitación del último tramo, que incluye estaciones y la base de mantenimiento.

Además, se confirmó la construcción de la estación La Corregidora, en un predio ferroviario ya operativo, para evitar afectaciones ambientales.

“La estación estará en un punto estratégico, muy cerca del centro histórico, en una zona de alta densidad poblacional, no habrá impacto en el parque Alcanfores, como se ha señalado en algunos medios”, aclaró el funcionario.

Fase dos: expansión hacia el occidente y el Golfo

La segunda fase contempla los tramos Irapuato–Guadalajara, Mazatlán–Los Mochis, Querétaro–San Luis Potosí y San Luis Potosí–Saltillo, actualmente en fase de ingeniería básica y estudios ambientales a cargo del agrupamiento de ingenieros “Felipe Ángeles”.

También se publicará una licitación para 47 trenes de largo recorrido, con velocidades entre 200 y 360 km/h, que incluirán baños, cafetería y distintas configuraciones según el tipo de servicio.

“Estamos construyendo una red ferroviaria moderna que conecta regiones, genera empleos y mejora la movilidad, es un paso histórico hacia la recuperación del tren de pasajeros en México”, concluyó Lajous.

Comentarios