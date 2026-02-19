Podcast
Real Madrid entrega pruebas por racismo contra Vinícius

El Real Madrid entregó a la UEFA pruebas sobre el presunto insulto racista contra Vinícius Jr. en Lisboa. El caso ya es investigado

El Real Madrid confirmó que envió a la UEFA todas las evidencias disponibles sobre el presunto insulto racista contra Vinícius Júnior durante el partido de la UEFA Champions League ante el Benfica en Lisboa.

La institución merengue aseguró que ha colaborado activamente con la investigación abierta por el organismo europeo tras los hechos registrados en el duelo de ida, que terminó con victoria madridista por la mínima.

Señalamientos entre jugadores

El delantero brasileño acusó al joven futbolista argentino Gianluca Prestianni de pronunciar un insulto racista luego del gol que definió el encuentro.

Según la versión del atacante, la expresión ocurrió en medio de la tensión generada por su festejo cerca de la bandera de córner.

Prestianni negó las acusaciones y sostuvo que sus palabras fueron malinterpretadas, además de afirmar que enfrenta una campaña de desprestigio.

El club portugués respaldó públicamente al jugador y respaldó la investigación.

Investigación formal y protocolo activado

La UEFA designó a un investigador independiente para recopilar testimonios y material audiovisual de lo ocurrido en el Estadio da Luz, donde el encuentro se detuvo durante varios minutos tras activarse el protocolo antirracismo.

Por su parte, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, expresó su preocupación por el incidente y destacó la actuación arbitral para frenar el partido y atender la situación.

El Real Madrid agradeció el respaldo recibido por su jugador y reiteró su postura de trabajar junto a las autoridades deportivas para combatir el racismo, la violencia y cualquier forma de odio dentro y fuera de las canchas.


