Nuevo León

Samuel García resalta compromiso con inversión extranjera en NL

Mencionó que la entidad cuenta con una relación especial con Canadá desde hace 20 años, por lo que buscan que las inversiones crezcan para ambas partes

El gobernador Samuel García refrendó su compromiso por incrementar la inversión extranjera en Nuevo León y fortalecer las relaciones económicas al encabezar la recepción oficial de la Misión Comercial del Equipo Canadá.

Durante su discurso, el mandatario estatal agradeció su presencia en el evento al ministro de Comercio en Canadá, Dominic LeBlanc, así como a la cónsul de Canadá en Monterrey, Annabelle Larouche, en la mayor misión comercial canadiense realizada durante las últimas dos décadas.

En su bienvenida, García Sepúlveda resaltó que Nuevo León es el mejor lugar para inyectar y multiplicar inversiones.

"Si quieren invertir y multiplicar dólares canadienses, vengan a Nuevo León. Así que han hecho la mejor elección".

Resalta orígenes de la industria en la entidad

En su mensaje, mencionó que la industria en Nuevo León inició aproximadamente hace 140 años con la Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, lo que derivó la creación desde empresas dedicada a la fabricación de vidrio y acero hasta los equipos de fútbol oriundos de la ciudad, gracias a la visión del entonces gobernador Alfonso Reyes.

"Motor económico de México y por eso se nos conoce como la ciudad industrial en todo el país" resaltó el gobernador.

También resaltó que la entidad es considerado como un "estándar", debido a que es uno de los generadores de empleo, así como su liderato en distintos sectores en el país.

"Estamos hablando de la creación de empleo, inversión extranjera, mejores salarios, formalidad, reducción de la pobreza,  

En tanto, mencionó que Nuevo León cuenta con una relación especial desde hace 20 años, por lo que buscan que las inversiones crezcan para beneficio de ambas partes.

"Siempre hemos hablado con Annabelle de cómo podemos aumentar la inversión extranjera de los canadienses en Nuevo León, pero también me gustaría invitar a los mexicanos, a las empresas mexicanas a hacer una delegeción especial para visitar Canadá e invertir en Canadá".

El gobernador aseguró que una de las motivaciones más grandes para realizar esa inyección económica en la entidad, es el Mundial 2026, debido a que en el verano se tendrán al menos cuatro partidos mundialistas en conjunto con diversos eventos masivos.

Ante esto, García Sepúlveda afirmó que esperan que empresas como Scotiabank, Ruhrpumpen, Magna, Wholesale Express continuen con sus programas financieros en la entidad. 

 

 

 


