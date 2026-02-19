Podcast
Coahuila

Llegará experto en captura de cocodrilos a Ramos Arizpe

Mientras continúan las acciones, la presa Palo Blanco permanecerá cerrada y se mantiene la prohibición de acceso para actividades

  • 19
  • Febrero
    2026

Un especialista en captura de cocodrilos arribará en las próximas horas a Ramos Arizpe para sumarse a los trabajos de localización y aseguramiento de los ejemplares detectados en la presa Palo Blanco, informó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino.

El edil detalló que se trata de un experto proveniente de la Ciudad de México, con experiencia en el manejo y captura de este tipo de fauna silvestre, quien trabajará de manera coordinada con Protección Civil municipal y autoridades estatales del Medio Ambiente.

trampa-cocodrilos-presa-coahuila1.jpg

De acuerdo con el alcalde, el especialista realizará labores tanto de día como de noche, apoyándose en trampas y técnicas especializadas, con el objetivo de capturar a los cocodrilos que, según los reportes preliminares, podrían ser dos ejemplares.

Mientras continúan las acciones, la presa Palo Blanco permanecerá cerrada y se mantiene la prohibición de acceso para actividades recreativas o de pesca, como medida preventiva.

trampa-cocodrilos-presa-coahuila.jpg

El alcalde pidió a la ciudadanía paciencia y colaboración para permitir que los trabajos se desarrollen sin contratiempos y bajo condiciones seguras.

Las autoridades municipales reiteraron que la prioridad es garantizar la seguridad de la población y evitar riesgos, mientras se avanza en la captura y eventual reubicación de los ejemplares detectados en la zona.


