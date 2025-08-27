Cerrar X
IMG_5759_a9d87bd884
Nuevo León

Impulsan municipios Red Neoleonesa de Municipios por la Salud

La Red Neoleonesa de Municipios por la Salud tiene como objetivo atender enfermedades cardiometabólicas, padecimientos transmitidos por vectores, entre otros

  • 27
  • Agosto
    2025

La atención a las enfermedades cardiometabólicas, padecimientos transmitidos por vectores, vacunación universal, salud mental y prevención de adicciones forman parte del Plan de Trabajo que desarrollará la Red Neoleonesa de Municipios por la Salud.

El acuerdo se alcanzó durante la Segunda Sesión del Comité Coordinador de la Red, realizada este martes en el municipio de Guadalupe, con la presencia de la secretaria de Salud, Alma Rosa Marroquín Escamilla, quien destacó la importancia de sumar esfuerzos entre los distintos niveles de gobierno.

“Para nosotros esta sesión es relevante, que todos estemos pensando en cómo llegar a cada rincón del estado con la estrategia adecuada, asertiva y que pueda tener un impacto mayor”, señaló la funcionaria.

IMG_5183.JPG

“La Red Neoleonesa es un equipo de voluntades y necesitamos el compromiso de cada representante regional, porque desde la Secretaría no podemos solos”.

Al encuentro asistieron los alcaldes de Guadalupe, Héctor García; de Cadereyta, Carlos Rafael Rodríguez; y de Sabinas Hidalgo, Daniel Omar González, quienes avalaron el plan de trabajo presentado.

IMG_5092.JPG

La estrategia contempla acciones comunitarias, campañas de difusión y la presentación de reportes mensuales de actividades.

Por su parte, el alcalde de Guadalupe y presidente de la Red, Héctor García, subrayó el compromiso de los municipios con la salud de la población y los avances que se registran en la entidad en materia de atención preventiva.


