Nuevo León

Imputan a cinco rescatistas por caída de escenario en San Pedro

A más de un año del colapso del escenario durante un mitin de Movimiento Ciudadano en San Pedro Garza García se imputó a cinco rescatistas de PC

  • 06
  • Agosto
    2025

A más de un año del colapso del escenario durante un mitin de Movimiento Ciudadano en San Pedro Garza García, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que se imputó este lunes a cinco elementos de Protección Civil por su presunta responsabilidad en la muerte de diez personas y las lesiones de 256.

En audiencia celebrada este 5 de agosto, un agente del Ministerio Público formuló imputación en contra de Alberto “N” y José “N”, elementos de Protección Civil del Estado, así como de Gustavo “N”, Marisela “N” y Javier “N”, pertenecientes a Protección Civil del municipio de San Pedro. 

A todos se les atribuyen los delitos de homicidio y lesiones, ambos a título de culpa, por su presunta omisión en medidas de prevención y supervisión durante el evento político del 22 de mayo de 2024.

Durante la audiencia, el Ministerio Público expuso diversos medios de prueba para sustentar la acusación y solicitó al Juez de Control la vinculación a proceso de los cinco imputados. La defensa de Alberto “N” y José “N” pidió que se resolviera la situación jurídica de sus representados en esa misma diligencia.

La fiscalía dio a conocer que el juez, tras valorar los elementos presentados, consideró que existen datos de prueba suficientes para acreditar tanto la existencia de los delitos como la posible responsabilidad de los imputados del Estado, aunque declaró un receso antes de emitir una resolución formal respecto a ellos.

En el caso de los rescatistas municipales, la defensa solicitó una ampliación del plazo constitucional para presentar argumentos. El juez accedió y fijó para el próximo 8 de agosto la continuación de la audiencia, en la cual se definirá si los tres elementos de Protección Civil de San Pedro serán vinculados a proceso penal.

La caída del templete ocurrió en el transcurso de un acto proselitista de Movimiento Ciudadano en el Campo de Béisbol El Obispo, al que asistía el entonces candidato presidencial Jorge Álvarez Máynez, así como otros aspirantes del partido. El incidente dejó diez personas fallecidas y a 256 lesionadas, muchas de ellas simpatizantes que se encontraban cerca del escenario.


