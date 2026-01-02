Podcast
Nuevo León

Choque contra poste deja personas lesionadas en San Pedro

Entre los ocupantes viajaban menores de edad; trascendió que tres adultos fueron trasladados a un hospital para su valoración médica.

  • 02
  • Enero
    2026

Un accidente vial tipo estrellamiento se registró sobre la avenida Morones Prieto que dejó a tres adultos y tres menores lesionados.

El percance se registró minutos antes de las 10:00 horas de este viernes sobre Morones Prieto y avenida Corregidora, en la colonia San Francisco, en el municipio de San Pedro.

Al sitio se movilizaron rescatistas de Protección Civil municipal y de Protección Civil de Nuevo León para brindar los primeros auxilios. En el sitio se utilizó una herramienta conocida como 'quijadas de la vida' para liberar a los ocupantes.

fa32ea63-3123-4688-a538-c9a73d4a5411.jpg

Dos mujeres fueron extraídas del vehículo Altima en color arena y puestas en camillas para su traslado en ambulancia a un hospital.

El reporte de Protección Civil municipal señala que la conductora presentaba traumatismos en el costado izquierdo del cuerpo, mientras que la copiloto una probable fractura la pierna izquierda. 

Entre los ocupantes viajaban menores de edad; trascendió que tres adultos fueron trasladados a un hospital para su valoración médica.

El vehículo está afectando un carril de circulación; personal de Tránsito de San Pedro se encuentra en el lugar abanderando la zona.


