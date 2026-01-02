Podcast
Nuevo León

Municipios de empiezan con cobro del predial

Municipios reabrieron ventanillas y plataformas digitales para el pago del Predial 2026, con descuentos de hasta 15% en enero para contribuyentes cumplidos

  • 02
  • Enero
    2026

Tras concluir las campañas de beneficios fiscales de fin de año, los municipios del área metropolitana iniciaron con el operativo de recaudación del Impuesto Predial 2026. 

A partir del 1 de enero, las administraciones municipales reabrieron sus ventanillas y habilitarán sus plataformas digitales para recibir el pago del predial. 

Como es tradición, se aplicará un esquema de incentivos para los contribuyentes cumplidos que realicen su pago solamente sobre el impuesto 2026: enero: 15% de descuento, febrero: 10% de descuento, marzo: 5% de descuento. 

Iniciaron con el cobro 

MONTERREY: Quienes realicen el pago del 1 de enero al 5 de febrero obtendrán un descuento del 15% sobre la anualidad 2026. Del 6 de febrero al 5 de marzo, el descuento aplicable será del 10 por ciento. 

SAN NICOLÁS: En el municipio de San Nicolás habrá un 15% de descuento durante el mes de enero y habrá 16 espacios de cobro de manera presencial. 

El jueves 1 de enero se podrá pagar en cualquiera de los módulos a partir de las 8:00 y hasta las 17:00 horas. 

GUADALUPE: En ventanillas de la Dirección de Ingresos en un horario de 8 AM a 6 PM. También se puede realizar en línea. 

SANTA CATARINA: En la Torre Administrativa, en el portal oficial, en cajas municipales. Y gradualmente se habilitarán nueve módulos de cobro en distintos puntos. 

GARCÍA: En las cajas municipales se podrá realizar el pago de impuesto 2026. 

SANTIAGO: Del 1 de enero al 5 de febrero del 2026, aplicará un 15% de descuento en el monto del Predial y 100% de descuento en actualizaciones, recargos y sanciones. 

SAN PEDRO: Durante todo el mes de enero, San Pedro ofrece un descuento del 15% en el predial, mientras que en el mes de febrero será del 10%. Puntualizó que los habitantes que paguen el predial de casa-habitación que tengan paneles solares podrán obtener un 5% de descuento adicional. 

APODACA: en módulos de pago. El pago virtual arranca desde el 1 de enero. 

ESCOBEDO: en ventanilla, bancos, en la página oficial y tiendas de conveniencia. Si usted no pagó en 2025, habrá 50% en rezagos y el 100% en recargos. 

JUÁREZ: Solamente en las ventanillas de cobro.


