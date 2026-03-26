IMSS lanza vacunación drive thru contra sarampión en NL

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Nuevo León anunció la continuidad de su estrategia de vacunación contra el sarampión durante este fin de semana, mediante la modalidad drive thru, con el objetivo de ampliar la cobertura entre la población.

Jornadas especiales sábado y domingo

Las jornadas se llevarán a cabo los días sábado 28 y domingo 29 de marzo, en un horario de 8:00 a 20:00 horas, en distintas Unidades de Medicina Familiar (UMF) y espacios habilitados para facilitar el acceso sin necesidad de descender del vehículo.

Esta modalidad busca agilizar el proceso de inmunización y brindar una alternativa cómoda para las familias, especialmente en el contexto de reforzamiento de acciones preventivas a nivel nacional.

Sedes habilitadas para la vacunación

Los puntos donde se implementará el esquema drive thru son:

HGZ/MF No. 2 – Monterrey

Av. Constitución, Col. Centro



UMF No. 12 – Linares

Calle Independencia 600, Col. Alamedas



UMF No. 19 – Apodaca

Calle José María Morelos y Pavón, Cabecera municipal



Centro de Seguridad Social No. 3 – Guadalupe

Av. Benito Juárez 200, Col. La Hacienda



UMF No. 31 – San Nicolás de los Garza

Av. Universidad 2273, Col. 11



UMF No. 35 – Monterrey

Av. Aztlán S/N, Col. Aztlán

Además, el IMSS informó que todas sus unidades médicas, incluyendo Hospitales Generales de Zona, de Subzona, UMF y de Alta Especialidad, también estarán aplicando vacunas en el mismo horario.

Grupos a los que va dirigida la vacuna

La vacunación está dirigida a los siguientes sectores:

Niñas y niños de 6 meses a 12 años, para iniciar o completar su esquema;

Personas de 13 a 49 años que no cuenten con esquema completo o solo tengan una dosis.

Asimismo, se precisó que quienes ya cuentan con dos dosis de la vacuna no requieren una nueva aplicación.

Estrategia de prevención en marcha

Estas acciones forman parte de la estrategia permanente del IMSS para fortalecer la prevención de enfermedades y reducir riesgos de contagio, especialmente en periodos de alta movilidad como la temporada vacacional.

El instituto reiteró el llamado a la población para acudir a los módulos disponibles y mantener al día su esquema de vacunación como una de las principales medidas de protección en salud pública.





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