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Finanzas

Repechaje mundialista y Semana Santa traerán ola millonaria a NL

Los partidos de repechaje del Mundial y la temporada de Semana Santa perfilan un impulso económico para el estado, con una derrama superior a los $2,400 mdp

  • 26
  • Marzo
    2026

La coincidencia de los partidos de repechaje rumbo al Mundial y el arranque del periodo vacacional de Semana Santa perfila un impulso económico sin precedentes para Nuevo León, con una derrama superior a los $2,400 millones de pesos. 

Este escenario coloca a Monterrey en el centro de la actividad turística y de consumo en el país.

De acuerdo con la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) Monterrey, la suma de eventos detonará una alta demanda en sectores clave como hotelería, restaurantes, transporte y comercio local. 

Este dinamismo responde tanto a la llegada de visitantes nacionales e internacionales como al incremento en el consumo interno durante estos días.

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En el desglose, los partidos de repechaje rumbo al Mundial aportarán alrededor de $120 millones de pesos, impulsados por el turismo deportivo y la ocupación hotelera. 

En este lapso también se llevará a cabo un festival musical en la ciudad que generará cerca de $994 millones de pesos, mientras que el periodo de Semana Santa sumará la mayor parte con una proyección de $1,286 millones de pesos.

Jaime Herrera Casso, presidente de la Canaco Monterrey, destacó que la coincidencia de estos eventos potenciará el consumo en todos los niveles. 

“Estamos esperando un alto nivel de consumo durante esta temporada, en la que coinciden varios eventos que históricamente han generado un fuerte impacto económico, ahora concentrados en un mismo periodo de tiempo”, señaló.

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Destacó que esta convergencia representa una oportunidad estratégica para fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes), al tiempo que consolida a Monterrey como un nodo clave en turismo, entretenimiento y negocios. 

Ante ello, Herrera Casso recomendó a los visitantes planificar con anticipación sus reservaciones y actividades para aprovechar la oferta disponible.


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