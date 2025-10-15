Cerrar X
lactario_mariana_rdz_44012610ca
Nuevo León

Inaugura Mariana Rodríguez lactario 117 en Fuerza Civil

La titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez Cantú, inauguró el lactario número 117 del estado en el Campo Policial 1 de Fuerza Civil

  • 15
  • Octubre
    2025

En respuesta al llamado de las madres policías de la corporación, la titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez Cantú, inauguró este miércoles un nuevo lactario en el Campo Policial 1 de Fuerza Civil, con el objetivo de brindar condiciones dignas a las mujeres en periodo de lactancia.

Acompañada por el gobernador Samuel García, el comisario general de la Nueva Fuerza Civil, Gerardo Escamilla, y la subsecretaria de Prevención y Control de Enfermedades, María Mirthala Cavazos Parra, Rodríguez destacó que este espacio simboliza una política pública “con rostro humano”.

Durante la ceremonia, Mariana Rodríguez recordó que la idea de este lactario surgió tras recibir mensajes de madres policías que pedían un lugar adecuado para extraer y conservar leche materna mientras cumplían con su labor.

20251015_06_inauguramariana_lactario_campopolicial1_04.png

“Hace unos meses, una madre policía me escribió: ‘A veces paso hasta 14 días sin ver a mi hijo y no tengo dónde extraerme leche’, esa frase me llegó al corazón, hoy, gracias a esas voces, inauguramos este espacio que demuestra que se puede proteger a nuestro estado y cuidar a una familia con el mismo amor y fuerza”, expresó.

Rodríguez Cantú subrayó que con la apertura de este espacio, las agentes podrán continuar con su labor sin renunciar a su maternidad.

“La seguridad también se construye desde la maternidad”, afirmó.

El nuevo lactario, el número 117 instalado en el estado, cuenta con áreas seguras y equipadas para la extracción y conservación de leche materna, permitiendo a las mujeres policías mantener la cercanía con sus hijos a pesar de las exigencias de su trabajo.

Por otra parte, Rodríguez agradeció al personal de Fuerza Civil y a sus familias por su compromiso y sacrificio diario.

“Las mujeres policías nos recuerdan que se puede proteger a Nuevo León y cuidar una familia con el mismo amor y la misma fuerza”, concluyó.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_10_16_at_1_16_24_AM_70dd9cbb16
Alimentarse bien: una gran experiencia sensorial completa
escena_edwin_luna_de6f902778
Cantante Edwin Luna denuncia ser víctima de las preventas
nl_huajuco_588408aa2b
Urgen red pluvial para evitar 'caos hidrológico' en el Huajuco
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_10_15_at_5_39_57_PM_7e2245b4da
Investigan presunto caso de maltrato animal en Saltillo
tamaulipas_exfuncionarios_cabeza_de_vaca_1c8f620176
Vinculan a exfuncionarios por desvío de más de $181 mdp
escena_grandes_hits_a5b348acd9
Ana Ochoa brilla en 'Grandes Hits', rodada en Monterrey
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_14_at_1_23_13_AM_2e1efd5ac2
Avanza un 70% la Carretera Interserrana en tramo estatal
Whats_App_Image_2025_10_13_at_9_11_36_PM_7c77d506d4
Asesinan a adulto mayor; victimario sería su nieto
EH_FOTO_VERTICAL_10_b66a07ce96
Asesino de David Cohen cobraría 30 mil pesos; tenía cómplice
publicidad
×