Inaugura Mariana Rodríguez lactario 117 en Fuerza Civil

En respuesta al llamado de las madres policías de la corporación, la titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez Cantú, inauguró este miércoles un nuevo lactario en el Campo Policial 1 de Fuerza Civil, con el objetivo de brindar condiciones dignas a las mujeres en periodo de lactancia.

Acompañada por el gobernador Samuel García, el comisario general de la Nueva Fuerza Civil, Gerardo Escamilla, y la subsecretaria de Prevención y Control de Enfermedades, María Mirthala Cavazos Parra, Rodríguez destacó que este espacio simboliza una política pública “con rostro humano”.

Durante la ceremonia, Mariana Rodríguez recordó que la idea de este lactario surgió tras recibir mensajes de madres policías que pedían un lugar adecuado para extraer y conservar leche materna mientras cumplían con su labor.

“Hace unos meses, una madre policía me escribió: ‘A veces paso hasta 14 días sin ver a mi hijo y no tengo dónde extraerme leche’, esa frase me llegó al corazón, hoy, gracias a esas voces, inauguramos este espacio que demuestra que se puede proteger a nuestro estado y cuidar a una familia con el mismo amor y fuerza”, expresó.

Rodríguez Cantú subrayó que con la apertura de este espacio, las agentes podrán continuar con su labor sin renunciar a su maternidad.

“La seguridad también se construye desde la maternidad”, afirmó.

El nuevo lactario, el número 117 instalado en el estado, cuenta con áreas seguras y equipadas para la extracción y conservación de leche materna, permitiendo a las mujeres policías mantener la cercanía con sus hijos a pesar de las exigencias de su trabajo.

Por otra parte, Rodríguez agradeció al personal de Fuerza Civil y a sus familias por su compromiso y sacrificio diario.

“Las mujeres policías nos recuerdan que se puede proteger a Nuevo León y cuidar una familia con el mismo amor y la misma fuerza”, concluyó.

