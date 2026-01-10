Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_01_10_at_8_09_16_PM_1_283ca65916
Nuevo León

Arranca 'Monterrey Sin Frío' para apoyar a familias vulnerables

El arranque de esta estrategia fue encabezado por el alcalde, Adrián de la Garza, acompañado de su esposa, la presidenta del DIF municipal, Gaby Oyervides

  • 10
  • Enero
    2026

Ante el descenso de las temperaturas y con el objetivo de proteger la salud de las familias más vulnerables, el DIF Monterrey puso en marcha el programa “Monterrey Sin Frío”, mediante el cual se entregarán cobijas, ropa de invierno, calzado deportivo y apoyo alimentario durante la temporada invernal.

El arranque de esta estrategia fue encabezado por el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza Santos, acompañado de su esposa, la presidenta del DIF municipal, Gaby Oyervides, quienes dieron inicio a la entrega de apoyos en la colonia Ferrocarrilera.

El edil destacó la importancia de reforzar la atención a la ciudadanía ante las condiciones climatológicas extremas que se presentan en la ciudad durante el invierno.

WhatsApp Image 2026-01-10 at 8.09.16 PM.jpeg

“Estamos conscientes que vienen épocas difíciles de frío. Así como esta ciudad registra calor intenso, también enfrenta temperaturas muy bajas, y es fundamental atender a la población para que se encuentre en las mejores condiciones”, señaló.

Por su parte, la presidenta del DIF Monterrey informó que el programa se fortalecerá ante la llegada de temperaturas de un solo dígito y adelantó que continuará recorriendo diversos sectores de la ciudad.

“Es muy importante que las personas estén bien abrigadas. Este es un programa que lleva protección y abrigo a quienes realmente lo necesitan, y vamos a seguir visitando colonias en toda la ciudad”, expresó.

El programa “Monterrey Sin Frío” es una estrategia permanente del DIF municipal durante la temporada invernal y está enfocada en brindar atención oportuna a personas y familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

proteccion_civil_rescate_2026_149c143ef9
Rescatan a senderista en el Cerro del Topo Chico
EH_DOS_FOTOS_1_c814504ca9
Capturan a dos implicados en homicidio de Carlos Manzo
inter_centros_ice_80e1290d9d
Mueren tres hombres en custodia de ICE por problemas de salud
publicidad

Últimas Noticias

escena_amer_hlehel_4b39fc574f
Amer Hlehel pide que se cuenten historias de amor sobre Palestina
proteccion_civil_rescate_2026_149c143ef9
Rescatan a senderista en el Cerro del Topo Chico
inter_trump_4a578b7781
Trump advierte a Cuba, con no recibir más petróleo venezolano
publicidad

Más Vistas

Estudiante_regio_fallece_mientras_esquiaba_990abb281a
Fallece estudiante regio al practicar esquí en Nuevo México
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_4_d871dcfae0
Comienza caída de aguanieve en Santiago por frente frío
G_BASR_Cbo_A_Aw_CDL_ebb32761b6
Guillermo del Toro extendería exposición de Frankenstein en LA
publicidad
×