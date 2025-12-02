Cerrar X
Whats_App_Image_2025_12_02_at_2_22_10_PM_c13ea524b0
Nuevo León

Inaugura Mariana Rodríguez lactario 121 en Guadalupe

Resaltó que la iniciativa de los lactarios ya ha 'traspasado fronteras', con la meta de garantizar en todo México un espacio para la lactancia materna

  • 02
  • Diciembre
    2025

Dentro de las acciones en favor de la mujer y la primera infancia, la titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez, inauguró el lactario número 121 en un centro comercial en Guadalupe.

En el evento, acompañada de la secretaria de Salud, Alma Rosa Marroquín, Rodríguez destacó que la estrategia de los lactarios forma parte de un conjunto de proyectos estatales enfocados en la mujer, la niñez y la equidad.

"Es parte de todas las estrategias que estamos haciendo en favor de la mujer desde el gobierno del Estado... Hace casi 3 años iniciamos con esta estrategia de Alimentar con Amor, nos emociona mucho tener ya 121 lactarios y ya tener uno fuera de Nuevo León", mencionó Rodríguez.

Resaltó que la iniciativa de los lactarios ya ha "traspasado fronteras", con la meta de garantizar en todo México un espacio para algo tan natural como la lactancia materna, e hizo un llamado a seguir instalándolos en todos los entornos donde se mueven las mujeres, como centros de salud, comerciales y el Metro.

Por su parte, la secretaria de Salud subrayó que la atención a la primera infancia y el impulso del binomio madre-hijo desde el inicio de la Administración ha rendido frutos, logrando disminuir la mortalidad materna.

"Cuando llegamos, las muertes maternas llegaron a las cifras más altas de la última década. Hoy puedo decir con orgullo que logramos la mortalidad materna más baja... Estamos convencidos de que la lactancia materna es una de las mejores estrategias en beneficio de las mujeres y de los niños", afirmó Marroquín.

También enfatizó los beneficios de la lactancia materna para la mujer, como la disminución del riesgo de cáncer de mama, cáncer de ovario y hemorragia, además de fortalecer el vínculo entre madre e hijo y hacer a los niños "más sanos, más fuertes y resilientes".

El alcalde de Guadalupe, Héctor García, indicó que estas acciones demuestran el compromiso de Nuevo León con la familia y las mujeres, al brindarles un espacio seguro, digno y cómodo para la lactancia.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

e34c33c8_04d2_4788_bdcc_d3e638b7bd73_356cb04324
San Pedro refuerza drenaje pluvial en Fuentes del Valle
EH_DOS_FOTOS_2025_12_03_T110439_822_14b24eb6eb
Sobrevive a explosión en Pesquería, pero podría perder la vista
seguridad_guadalupe_0f58b83bd6
Alista Guadalupe operativo para el Monterrey vs Toluca
publicidad

Últimas Noticias

rysmjnjsyjnmsj_23efcc1045
Estados Unidos coloca nuevas boyas en el Río Bravo
e34c33c8_04d2_4788_bdcc_d3e638b7bd73_356cb04324
San Pedro refuerza drenaje pluvial en Fuentes del Valle
f7ff6f7ec9ec1c72bc1d5803e645165b818cbf12w_fd9de01b59
Kremlin niega rechazo al plan de paz de EUA para Ucrania
publicidad

Más Vistas

nl_cohetes_vendedor_pesqueria_caccd0f3ea
Pirotecnia circulaba en redes sin que hubiera denuncias
511ac050_c50e_4a3e_af05_00e0d724a416_babb75136e
Ofertaba pirotecnia en redes dueño de casa en Pesquería
nl_semefo_62955a9d16
Inaugura la Fiscalía de Nuevo León la nueva sede del Semefo
publicidad
×