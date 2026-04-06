Avanza licitación de dos tramos de Tren del Golfo

El Gobierno de México avanzó este lunes con la licitación de las rutas del Tren del Golfo y el tren Querétaro-Irapuato, incluidos dos tramos ferroviarios que cruzarán por la zona metropolitana de Monterrey.

A través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), se dio a conocer que estos proyectos forman parte del primer paquete ferroviario de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Tren Saltillo-Nuevo Laredo

Sobre la ruta del Tren Saltillo-Nuevo Laredo concluyó con la licitación de dos tramos ubicados en el área metropolitana, así como de cuatro estaciones, en las que se contempla el sistema de señalización, control y telecomunicaciones.

Hasta el momento, se encuentra en proceso un tercer tramo, el cual contempla al menos siete estaciones y edificios auxiliares de operación.

Su ruta cuenta con una distancia de 396.3 kilómetros con una demanda de al menos 20 mil pasajeros diarios.

Se cuenta con los avances en los trabajos de desmonte y despalme con maquinaria mayor, además de contar con trabajos de campo para el desarrollo de ingeniería de detalle, trabajos de topografía y sondeos geotécnicos.

Tren Querétaro-Irapuato

Sobre el Tren Querétaro-Irapuato se aseguró que también se licitó la construcción de estaciones, paraderos, base de mantenimiento, edificios auxiliares y el sistema de señalización.

Su ruta de 108.2 kilómetros de longitud cuenta con cinco estaciones, una base de mantenimiento, un taller, cochera y dos zonas de repostaje.

Se calcula que el ferrocarril movilizará alrededor de 50 mil pasajeros diarios desde la Ciudad de México.

Hasta el momento, se dio a conocer que se lleva a cabo el desmantelamiento de la vía ferroviaria existente, así como el almacenamiento de acero en el patio de maniobras.

Con estas acciones, el Gobierno Federal refrendó su compromiso con el rescate de los trenes para lograr una mejor conectividad entre el centro y el norte del país.

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