Nuevo León

Inauguran Festival Santa Lucía con exposición 'A la hora del té'

La exposición se integra por una curaduría de 20 ilustradores nacionales e internacionales que rinden homenaje a los cuentos clásicos ingleses

  • 03
  • Octubre
    2025

Con la inauguración de la exposición “A la hora del té. Estampas sobre cuentos ingleses”, quedó formalmente inaugurado la decimoctava edición del Festival Internacional Santa Lucía (FISL), evento encabezado por Victoria Khüne, presidenta del patronato. 

“El arte nos une, nos inspira y nos transforma. Ese es el espíritu del Festival Internacional de Santa Lucia: incluyente, gratuito y para todos”, expresó Khüne.

La exposición se integra por una curaduría de 20 ilustradores nacionales e internacionales, seleccionada de una colección de 32 obras que rinden homenaje a los cuentos clásicos ingleses.

inauguracion-santa-lucia.jpg

La exhibición se puede apreciar en la fachada sur del Museo del Acero Horno 3 y permanecerá hasta el 11 de enero del 2026. La entrada es sin costo. 

En su intervención la presidenta del Patronato del FISL destacó que durante 32 días, se presentarán 190 expresiones artísticas y culturales.

Serán 96 espectáculos en distintos escenarios, además de 30 exposiciones, 20  diálogos, 21 funciones de cine y 5 clases magistrales. Más de un tercio de nuestra programación está conformada por talento local, mostrando la fuerza creativa de Nuevo León. 

La ceremonia inaugural fue presidida por Gloria María Morales, secretaria de Administración;  Erika López Treviño, coordinadora ejecutiva del Fideicomiso FISL; Bernardo Bichara Assad, presidente ejecutivo del Consejo de Administración del Parque Fundidora; Antonio González Enríquez, director general del Museo del Acero Horno 3; Xavier Bermúdez Bañuelos, director de la Bienal Internacional del Cartel en México,y José Ramírez Garza, director de Innovación Cultural.

inauguracion-santa-lucia1.jpg


