Inicia operaciones el circuito E de Regio Ruta en Monterrey

La Secretaría de Desarrollo Urbano Sostenible del Gobierno de Monterrey anunció que a partir del próximo lunes 25 de agosto de 2025 entrará en operación el circuito E del sistema de transporte urbano municipal Regio Ruta, con el fin de ampliar las opciones de movilidad gratuita en la ciudad.

El nuevo trayecto, denominado Félix U. Gómez-Fundidora-Moderna, contará con 10.3 kilómetros de recorrido, 34 paradas y una terminal, además de conexiones estratégicas con la Estación Félix U. Gómez del Metrorrey (líneas 1 y 3) y con las estaciones Clínica 15 y Coyoacán del Transmetro (Ecovía).

El servicio se ofrecerá de lunes a sábado de 5:00 a 23:00 horas, mientras que los domingos y días festivos operará de 7:00 a 23:00 horas.

De acuerdo con la dependencia municipal, la puesta en marcha de este nuevo circuito refuerza el compromiso de la actual administración por brindar a los ciudadanos un transporte público gratuito, seguro y eficiente, además de impulsar la movilidad sostenible y la conectividad urbana en Monterrey.

