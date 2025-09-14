Cerrar X
Nuevo León

Realiza Monterrey recorrido de arbolado en la Alameda

Dicho evento se hizo este domingo durante el ya conocido programa Alameda de Pinta y estuvo a cargo de dirección para una Ciudad Verde de la Seduso

  • 14
  • Septiembre
    2025

Nuevo León cuenta con una gran diversidad de vegetación, y con la intensión de concientizar y enseñar a la población algunas de estas especies el gobierno de Monterrey realizó un recorrido arbolado en la Almeda Mariano Escobedo.

Dicho evento se hizo este domingo durante el ya conocido programa Alameda de Pinta y estuvo a cargo de dirección para una Ciudad Verde de la Secretaría de Desarrollo Urbano Sostenible de Monterrey (Seduso).

38ef57d9-bc0b-414c-adcf-f346a7f206c1.jfif

Fueron decenas de personas interesadas en el valor del patrimonio natural de la ciudad quienes se congregaron en el icónico parque ubicado entre la avenida Pino Suárez y la calle Julián Villagrán en el primer cuadro de la ciudad.

Desde muy temprano comenzaron los recorridos en grupos de 25 personas, guiados por expertos que explicaron las diferentes especies de árboles endémicos que se encuentran en la Alameda.

Entre estas se incluyeron ejemplares como palo de Brasil, jaboncillos, encinos, anacahuitas, sabinos, colorines, crespones, ébanos, tronadoras, mimbres, entre otros.

Para poder ser parte de estos recorridos los interesados realizaron un registro previo a través del siguiente link de registro de eventos linktr.ee/eventosciv que también está disponible en el portal de la Seduso para nuevas fechas.

6eef6c45-3e28-473d-b99e-48aae2e917c9.jfif


