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Nuevo León

Inicia programa de limpieza en accesos carreteros

Las acciones arrancaron en la carretera a Laredo, así como en el Viaducto Miguel de la Madrid, una de las vías clave hacia la carretera Monterrey–Cadereyta

  • 06
  • Abril
    2026

Con miras a la llegada de visitantes por el Mundial de Futbol, la Red Estatal de Autopistas de Nuevo León puso en marcha un programa especial de limpieza en los principales accesos carreteros de la entidad.

Las acciones arrancaron en la carretera a Laredo, del kilómetro 10 al 24, así como en el Viaducto Miguel de la Madrid, una de las vías clave hacia la carretera Monterrey–Cadereyta.

Este operativo forma parte de una estrategia estatal enfocada en mejorar la imagen urbana y ofrecer mejores condiciones a quienes visiten Nuevo León durante los eventos mundialistas.

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Los trabajos incluyen limpieza general, chapoleo, retiro de basura y mantenimiento en acotamientos, gazas de acceso y camellones centrales.

Las labores se extenderán a otros puntos importantes del área metropolitana, como las carreteras Monterrey–Reynosa, Colombia y Laredo, con el objetivo de garantizar vialidades más limpias, seguras y en buen estado.


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