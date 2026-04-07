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Nuevo León

Alertan a funcionarios sobre modalidad de extorsión y fraude

A través de un comunicado, se detalló que por mensajes de WhatsApp, los extorsionadores envían mensajes en los que solicitan depósitos para liberar recursos

  • 07
  • Abril
    2026

La Secretaría de Finanzas y Tesorería del Estado de Nuevo León alertó a la ciudadanía sobre una nueva modalidad de extorsión y fraude dirigida a funcionarios municipales

A través de un comunicado, se detalló que mediante mensajes de WhatsApp, los extorsionadores envían mensajes a nombre de la Tesorería Estatal en lo que se solicita un depósito de dinero para "liberar recursos estatales" o agilizar trámites presupuestales.

¿Qué recomendaciones brinda la dependencia para evitar estos delitos?

  • Vías No Oficiales: Esta Secretaría no realiza gestiones, ni solicita recursos o transferencias bancarias mediante aplicaciones de mensajería o redes sociales.
  • Protocolos Institucionales: Todo movimiento de recursos se rige estrictamente por los canales institucionales y la normativa legal vigente.
  • Acción Inmediata: En caso de recibir cualquier comunicación de esta índole, se exhorta a los funcionarios a hacer caso omiso, no proporcionar información sensible y reportar el número de inmediato ante las instancias de seguridad interna.

Ante esto, se reiteró a todo el personal para que se mantengan alerta ante los intentos de extorsión, para evitar que se conviertan en víctimas.

 

 


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