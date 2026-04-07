Alertan a funcionarios sobre modalidad de extorsión y fraude
A través de un comunicado, se detalló que por mensajes de WhatsApp, los extorsionadores envían mensajes en los que solicitan depósitos para liberar recursos
- 07
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Abril
2026
La Secretaría de Finanzas y Tesorería del Estado de Nuevo León alertó a la ciudadanía sobre una nueva modalidad de extorsión y fraude dirigida a funcionarios municipales
A través de un comunicado, se detalló que mediante mensajes de WhatsApp, los extorsionadores envían mensajes a nombre de la Tesorería Estatal en lo que se solicita un depósito de dinero para "liberar recursos estatales" o agilizar trámites presupuestales.
¿Qué recomendaciones brinda la dependencia para evitar estos delitos?
- Vías No Oficiales: Esta Secretaría no realiza gestiones, ni solicita recursos o transferencias bancarias mediante aplicaciones de mensajería o redes sociales.
- Protocolos Institucionales: Todo movimiento de recursos se rige estrictamente por los canales institucionales y la normativa legal vigente.
- Acción Inmediata: En caso de recibir cualquier comunicación de esta índole, se exhorta a los funcionarios a hacer caso omiso, no proporcionar información sensible y reportar el número de inmediato ante las instancias de seguridad interna.
Ante esto, se reiteró a todo el personal para que se mantengan alerta ante los intentos de extorsión, para evitar que se conviertan en víctimas.
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