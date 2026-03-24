Inician proceso para aprobar presupuesto 2026
Aparte se informó que también se abordaría el tema de la reforma electoral, en donde se indica que se habría llegado a un acuerdo con Morena
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Marzo
2026
La Comisión de Presupuesto llamó a sesión de última hora para comenzar con el proceso de destrabar el presupuesto 2026.
Desde el mes de febrero, el Paquete Fiscal 2026 quedó en el congelador a pesar de que se había llegado a un acuerdo entre PRI, PAN, PRD y Morena, completando así los 28 votos que necesitan para superar los vetos que envió el gobernador Samuel García del presupuesto que ya se había aprobado.
Sin embargo, a pesar de los acuerdos, parecía que los diputados se iban a ir de vacaciones de Semana Santa sin superar los vetos del presupuesto.
Fue alrededor de las 13:40 horas que inició la sesión de la Comisión de Presupuesto para comenzar con el proceso y se espera que se apruebe en la comisión este martes y que el miércoles se suba al pleno.
Además del presupuesto, aparte también se vería el tema de la reforma electoral, en donde se indica que se habría llegado a un acuerdo con Morena también.
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