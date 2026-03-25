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Nuevo León

Nuevo León mantiene mínimos históricos en delitos de alto impacto

Tan solo en los delitos patrimoniales, la incidencia diaria fue de 26 en sus cuatro modalidades, la más baja en los últimos dos años

  • 25
  • Marzo
    2026

La Mesa de Construcción de Paz presidida por el gobernador Samuel García informó que el estado de Nuevo León mantuvo este mes de marzo los niveles más bajos en delitos de alto impacto registrados en la última década.

Con base a los registros, se estimó un promedio diario de homicidios de 1.3% en lo que va del mes, lo que empata a la estadística documentada en los meses más bajos de la última década, así como el 75% por debajo de los niveles registrados en mayo y junio de 2024.

Mientras que en los delitos patrimoniales, la incidencia diaria fue de 26, la más baja en los últimos dos años.

Estas cifras de delitos patrimoniales abarcan sus cuatro modalidades: robo a persona, robo de vehículo, robo a negocio y robo a casa habitación. Las cuales registraron un 29% menos de incidencia que el mismo periodo del año 2025.

También, la Mesa de Construcción de Paz atribuyó esta contención a la inversión histórica de las autoridades en el rubro de seguridad y a una mejor coordinación entre instituciones de seguridad de los tres niveles de gobierno.

Esta reunión asistieron titulares de Fuerza Civil, Defensa, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Centro Nacional de Inteligencia, Instituto Nacional de Migración, Fiscalía General de la República, Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, Agencia Estatal de Investigaciones y las secretarías de seguridad municipales.


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